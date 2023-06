Oroscopo Paolo Fox di oggi 24 giugno 2023, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi 24 giugno 2023.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: forse oggi è la tua giornata fortunata perché puoi vivere un incontro d’amore con serenità. È giunto il momento per te di non accontentarsi più di situazioni banali e poco stimolanti, punta alla qualità dei rapporti. Sul lavoro non avere paura di portare avanti tutti gli impegni che avevi in programma perché la seconda parte di questo mese sarà favorita da Venere e Marte in ottimo aspetto. Per quanto riguarda la tua salute, puoi superare i tuoi problemi sotto lo stretto consiglio di un esperto.

Oroscopo Paolo Fox Toro: se all’interno del tuo rapporto di coppia c’è qualche dubbio, sarebbe meglio che lo affrontassi tra oggi e domani. So che vorresti vivere almeno per un po’ senza preoccupazioni, ma per il momento non è ancora possibile. Almeno cerca di sfruttare il tuo pragmatismo. In campo lavorativo oggi puoi iniziare a pensare ai programmi della prossima settimana. Se hai qualche disturbo, non affidarti al fai da te, è sempre meglio rivolgersi ad un medico.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: se sei single, forse dovresti rivedere qualche tuo atteggiamento indisponente che impedisce alla persona per cui provi un interesse di avvicinarsi, non è sempre colpa degli altri! Oggi sarai molto distratto da tutto quello che ti succede intorno. Sul lavoro sei disponibile a risolvere tutti i problemi, inoltre molto presto arriverà una bella notizia. Sei in gran forma, infatti stai recuperando molto in fretta le forze.

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: i legami coniugali possono ritrovare finalmente un po’ di armonia, seguita da un’intesa mentale ed erotica. Oggi sei più nervoso del solito, cerca di mantenere la calma. Sul lavoro, fai attenzione a ciò che ti viene proposto perché potrebbero essere cose molto interessanti. Si prospetta una fase molto importante e ricca di cambiamenti. Non pensare sempre al lavoro, ogni tanto divaga la mente.