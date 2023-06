Oroscopo Paolo Fox di oggi 26 giugno 2023, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi 26 giugno 2023.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Vi sentite davvero euforici questa settimana, grazie al transito di questa bella Luna che potrebbe cambiare completamente la vostra situazione amorosa e sentimentale: cercate di sfruttarla. Sul lavoro le cose procedono bene, ma non fatevi distrarre troppo dalle malelingue.

Oroscopo Paolo Fox Toro: C’è una relazione del passato che continua a tormentarvi, ma non dovete darle troppo peso. Al contrario, riflettete bene sui vostri errori per cercare di evitarli in futuro. La stessa regola sarà preziosa anche sul luogo di lavoro, perché a voi gli schematismi non mancano.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Luna favorevole ancora per qualche tempo, certamente rimarrà attiva anche durante questa settimana, dunque cercate di ottimizzare. A partire da settembre ci saranno belle novità anche sul lavoro, tenete duro.

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: Le cose sembrano procedere per il meglio, ma il vostro carattere vi porta continuamente ad esigere di più dalla vita, alle volte è importante sapersi fermare e contemplare il paesaggio. Periodo non proprio tranquillo sul lavoro, avete certamente bisogno di una bella vacanza rigenerante.