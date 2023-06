Oroscopo Paolo Fox di oggi 27 giugno 2023, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi 27 giugno 2023.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: quella di oggi sarà una mattinata un po’ pensierosa, non peggiorare la situazione con inutili polemiche rivolte al tuo partner perché potrebbero nascere delle tensioni. Sul lavoro stai attraversando una fase di stress che devi cercare di superare, tieni duro perché da domani riceverai delle gratifiche economiche. Fai le cose con calma e per quanto riguarda la tua salute, ti consiglio di fare un controllo ai denti.

Oroscopo Paolo Fox Toro: cerca di tenere a bada il tuo nervosismo, se vuoi lasciarti alle spalle una brutta esperienza amorosa, devi essere propenso a fare dei nuovi incontri. Giove è nel tuo segno e porterà delle soluzioni in campo lavorativo, ma per il momento è meglio non programmare delle nuove spese. Il tuo fisico ha bisogno di riposo.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: questo pomeriggio sarai particolarmente critico, pensa a ogni ostacolo come a un nuovo punto di partenza. La tua giornata lavorativa inizia bene, ma nel pomeriggio sarebbe meglio che staccassi la spina. Da quando hai adottato delle regole di vita più sane, stai avendo un ottimo recupero delle energie.

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: se sei single e hai intenzione di vivere delle nuove storie o delle nuove amicizie, questa è una giornata favorevole. Hai tanta voglia di amare, approfittane per organizzare un piacevole week end con il tuo partner. Sul lavoro, oggi potresti riuscire a superare un momento difficile. Buone notizie per la tua salute perché ritroverai il benessere.