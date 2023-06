Oroscopo Paolo Fox di oggi 28 giugno 2023, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi 28 giugno 2023.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: molti di voi, ormai vivono il loro rapporto di coppia in maniera del tutto ordinaria senza alcun stimolo. Finalmente la Luna non è più contraria e porta un po’ di serenità. In campo lavorativo, chi svolge una professione in proprio, potrà contare su un buon successo. Se puoi, fai qualcosa di divertente, ti aiuterà per il tuo umore.

Oroscopo Paolo Fox Toro: se la persona che ami è lontana da te, oggi ne sentirai particolarmente la mancanza. La Luna è in opposizione ed è per questo che ti sentirai molto stanco. In ambito lavorativo, se devi chiarire delle questioni legali, entro la prossima settimana riceverai delle risposte. Non fare sforzi eccessivi e riposati.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: se ultimamente hai avuto qualche dissapore con il tuo partner ora vuoi recuperare, giocando la tua arma migliore: la seduzione. Hai tante nuove idee per la testa dalle quali potrebbero nascere delle promettenti possibilità. Sul lavoro le collaborazioni sono favorite, ma dovrai rivedere dei patti e dei ruoli. Riguardati perché potresti avere un raffreddore di stagione o un po’ di allergia.

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: se devi fare una scelta in amore, non avere paura del cambiamento, inoltre non sottovalutare quello che accadrà nelle prossime ore. Questa è un’ottima giornata per tentare un nuovo accordo in maniera intelligente. Sul lavoro, questo è un buon momento per gli affari, puoi chiedere un cambiamento. Fisicamente ti senti molto meglio, ma non saltare i pasti.