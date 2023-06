Oroscopo Paolo Fox di oggi 29 giugno 2023, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi 29 giugno 2023.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: in questa giornata le emozioni valgono il doppio e gli incontri che farai, saranno favoriti. Il cuore batte forte e vivi delle sensazioni molto positive. Sul lavoro, devi scegliere i progetti che senti più tuoi e le operazioni che iniziano a muoversi in questo momento, avranno successo. Ti senti un po’ stanco.

Oroscopo Paolo Fox Toro: se stai vivendo un rapporto di coppia, c’è qualcosa che non va, non si tratta di una vera e propria crisi, ma sicuramente vedi e senti di meno il tuo partner. Hai bisogno di tranquillità, sicurezza e di qualche certezza in più. Sul lavoro, sarebbe meglio rimandare degli incontri che potrebbero causare problemi, la fine di questo mese consiglia molta prudenza. Passerai una serata sottotono.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: chi è single e alla ricerca dell’amore potrebbe aver già trovato un possibile partner. Oggi sei un po’ preoccupato per una questione familiare. Una persona nata sotto il segno del Leone sarà il tuo punto di riferimento non solo sul lavoro, ma anche per altre questioni. In ambito lavorativo riceverai dei riconoscimenti inaspettati che ti apriranno delle nuove prospettive. Sorridi, fallo come se dovessi seguire una cura.

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: vorresti tanto stabilizzare la tua storia d’amore, non arrenderti, puoi farcela! Non sollevare problemi inutili nel tuo rapporto di coppia, ora devi pensare a cose più importanti. Per chi è in cerca di un lavoro, forse dovrà trasferirsi. Per quanto riguarda la tua salute, ti senti decisamente meglio rispetto al mese scorso.