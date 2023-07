Oroscopo Paolo Fox di oggi 3 luglio 2023, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi 3 luglio 2023.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: cerca di dare più spazio all’amore. Le coppie che stanno insieme da molto tempo potrebbero pensare di ufficializzare la loro storia. Questi primi giorni del mese sono molto importanti, potresti ricevere una conferma che aspettavi da un po’. Sul lavoro, la fatica inizia a farsi sentire, ma la tua voglia di rimetterti in gioco è talmente tanta che ti fa dimenticare tutta la stanchezza. Mi raccomando però, cerca di non stancarti troppo.

Oroscopo Paolo Fox Toro: ora riesci a fare cose che fino a poco tempo fa erano impensabili per te. Non mancano le incomprensioni in amore e le coppie che sono rimaste in silenzio da troppo tempo, dovrebbero parlarsi con chiarezza. Sul lavoro ultimamente hai avuto qualche difficoltà, qualcuno vuole metterti i bastoni tra le ruote. Bene per la tua salute, stai avendo un buon recupero fisico.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: ci sarà un po’ di instabilità nei rapporti di coppia di vecchia data, gli amori che sono nati da poco, invece, vivranno una fase di recupero in cui potrebbero essere fatte anche delle proposte speciali. Se sei single, tra pochi giorni avrai dei riscontri in amore. In campo lavorativo c’è bisogno di una profonda revisione. Rispetto a ieri ti senti meglio, ma evita di strafare.

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: i nuovi incontri che farai in questo periodo si riveleranno molto importanti. La Luna è nel tuo segno e tra la giornata di oggi e quella di domani sarà possibile un riscatto. Potresti ricevere una telefonata inaspettata. Gli studenti e i professionisti che ultimamente hanno avuto dei problemi, ora troveranno delle soluzioni. In serata sarai più stanco del solito.