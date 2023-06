Oroscopo Paolo Fox di oggi 30 giugno 2023, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi 30 giugno 2023.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: la serata di oggi sarà a rischio se avrai a che fare con persone nate sotto il segno del Cancro, Capricorno o Acquario. La mattinata partirà in maniera discreta, ma in serata sarai molto pensieroso. Sul lavoro, questo è il momento giusto per chiedere qualcosa in più, ma cerca di tenere sotto controllo tutte le spese. Potresti avere qualche piccolo malanno di stagione, ti consiglio di riposarti.

Oroscopo Paolo Fox Toro: se qualcosa non va nella tua relazione, è giusto che anche tu ti prenda le tue responsabilità. Non sottovalutare le amicizie e coltiva di più le relazioni sociali in generale. Sul lavoro anche se ti sforzerai molto, non riuscirai ad ottenere quello che desideri, ma non preoccuparti perché la prossima settimana andrà meglio. Cerca di non strapazzarti troppo.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: se sei single, incontrerai molte persone, non esitare a prendere l’iniziativa. Caccia via i brutti pensieri dalla tua testa, non c’è nulla che non va in te. Se lavori in proprio sarai molto intraprendente, non avere paura di osare, proponi le tue idee perché saranno vincenti. Lo stress inizia a farsi sentire e tu hai bisogno di relax.

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: gli incontri che faranno i single in questi giorni, saranno molto positivi. Un imprevisto ti farà spendere più soldi. Sul lavoro dovrai sostenere una piccola discussione per farti valere, ma non temere perché ora hai più carte da giocare. Le terapie che comincerai oggi sono favorite.