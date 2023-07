Oroscopo Paolo Fox di oggi 5 luglio 2023, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi 5 luglio 2023.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: la prima metà di questo mese di luglio premia i sentimenti, non avere paura di metterti in gioco, altrimenti ti perderai tutte le cose belle che ti riserveranno queste giornate. Stai vivendo un periodo molto creativo e alla fine del mese arriverà il meglio per te. Sul lavoro cerca di non pretendere tutto e subito, ma se devi rinnovare un contratto, è giusto che tu faccia vedere quanto vali. A fine giornata sarai un po’ nervoso.

Oroscopo Paolo Fox Toro: in questa giornata anche le coppie di lunga data verranno messe alla prova. Hai sempre voglia di discutere, ma fai attenzione a non agitare troppo le acque, ultimamente ti sei impegnato molto nel lavoro e poco nell’amore e questo periodo così stressante ti ha portato spossatezza. In campo lavorativo potresti ricevere una proposta, questo è un periodo molto interessante per le nuove collaborazioni. Cerca di non strapazzarti troppo.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: cerca di evitare lo stress, oggi la Luna è a tuo favore e può donarti un po’ di stabilità. Hai troppa ansia e rischi di esasperare ogni cosa. Sul lavoro, in questo periodo sei un po’ affaticato. Tra oggi e domani sarebbe meglio evitare passi azzardati anche perché sentirai qualcuno telefonicamente che ti farà arrabbiare molto. In serata avrai un po’ di mal di testa.

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: anche quella di oggi è una giornata un po’ sottotono, ma è comunque possibile recuperare. Potresti provare un’attrazione fatale per qualcuno nato sotto il segno del Leone o dello Scorpione. Qualcuno di voi potrebbe avere la possibilità di confrontarsi con i propri parenti. In campo lavorativo, in questa prima parte dell’anno hai combattuto e faticato tanto, ora è arrivato il momento di prendersi una rivincita. Mi raccomando, fai le cose con calma!