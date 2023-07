Oroscopo Paolo Fox di oggi 6 luglio 2023, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi 6 luglio 2023.

Oroscopo Ariete: finalmente è tornato l’ottimismo e con lui tanta voglia di fare. Se sei single potresti fare degli incontri molti interessanti, mi raccomando, datti da fare! Se invece sei in coppia da molto tempo, potresti ricevere una bella sorpresa dal tuo partner. Sul lavoro potrebbero arrivare delle proposte molto interessanti. A fine giornata sarai molto stanco e avrai un calo di energie.

Oroscopo Toro: la Luna dissonante potrebbe farti discutere con il tuo partner o anche con qualcuno della tua famiglia, mi raccomando, cerca di non agitare troppo le acque. In campo lavorativo ti consiglio di non alimentare polemiche inutili, concentrati piuttosto sulle tue mansioni, ultimamente sei molto distratto. Lo stomaco è sempre il tuo punto debole, cura di più la tua alimentazione.

Oroscopo Gemelli: se sei in coppia da molto tempo, potresti iniziare a sentire l’esigenza di ufficializzare l’unione con il tuo partner, magari potresti parlargliene, questa mi sembra proprio la giornata giusta per farlo. In campo lavorativo sono favoriti soprattutto i lavoratori autonomi. Non fare le ore piccole stasera, hai bisogno di un po’ di riposo.

‎Oroscopo Cancro: ti consiglio di non dare troppo spazio a persone che ormai non fanno più parte della tua vita, sono solo un ricordo passato, non vale la pena perdere del tempo prezioso. Sul lavoro è meglio non fare passi azzardati almeno per il momento, tra un po’ di tempo potrai fare delle proposte. Cerca di rilassarti, altrimenti rischi di somatizzare troppo lo stress.