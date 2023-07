Oroscopo Paolo Fox di oggi 7 luglio 2023, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi 7 luglio 2023.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: oggi ti libererai di un peso. Se ti trovi in una relazione stabile, farai dei progetti in grande stile e Venere sarà tua amica fino al mese di ottobre. Se sei single, questo è il momento giusto per trovare un nuovo amore, le stelle sono dalla tua parte. Se lavorai nel campo del turismo o sei un libero professionista, nonostante la crisi potrai recuperare. Bene per la tua salute, ti senti molto meglio.

Oroscopo Paolo Fox Toro: si prospetta una giornata discreta, l’amore può ritrovare la forza solo se non penserai più al passato. Sul lavoro, presto riuscirai a superare qualche piccola incertezza anche se ci sono dei problemi legati al denaro e alcuni ritardi nei pagamenti. Cerca di rilassarti un po’, sei troppo ansioso.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: questo per te è un periodo molto favorevole, se hai un problema con il tuo partner è meglio parlarne entro oggi. È una giornata fruttuosa, non rimandare niente a domani. Sul lavoro devi velocizzare un po’ i tempi, ma se devi fare delle scelte importanti, riflettici bene. In serata sarai molto stanco.

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: le stelle sono favorevoli ai sentimenti, solamente domenica sarà una giornata sottotono. Approfitta di questo periodo positivo per far valere le ragioni del tuo cuore. In campo lavorativo, se vuoi rimetterti in gioco ci saranno molte occasioni per te, inoltre potresti ricevere una conferma. Nel complesso questa è una giornata di recupero.