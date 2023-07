Oroscopo Paolo Fox di oggi 8 luglio 2023, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi 8 luglio 2023.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: questo mese è molto importante per i sentimenti, chi si sposa adesso avrà un matrimonio fortunato e per chi desidera avere dei figli, questo è un periodo molto fertile. Tutto quello che nasce oggi sarà positivo. Sul lavoro si risolveranno i problemi nati nei giorni scorsi, inoltre arriveranno delle buone proposte, ma non devi accettare tutto, sii selettivo. Buone notizie anche per la tua salute, stai avendo un netto recupero.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Venere è ancora dissonante e porta con sé qualche dubbio anche relativo alla casa e alle decisioni importanti da prendere. Le coppie solide hanno perso troppo tempo a parlare di questioni legate al denaro, è arrivato il momento di recuperare un po’ di intimità! In campo lavorativo ci saranno delle situazioni intriganti. Fisicamente ti senti meglio rispetto a ieri.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: oggi sei un po’ stanco, ma questo non influirà sul fatto che tu possa fare degli incontri con persone che potrebbero cambiare radicalmente la tua vita. Saturno è contrario, dovresti rivedere qualcosa sui metodi di lavoro e potresti fare anche delle nuove scelte, ma sii cauto nei giudizi. A fine giornata avrai un recupero delle energie.

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: la Luna favorevole ti darà tanta energia e ti farà essere più disponibile. Se devi dire una cosa molto importante al tuo partner, fallo oggi e non aspettare domani. Sul lavoro dovrai affrontare qualche discussione, ma alla fine ne uscirai vincente. Non arrabbiarti troppo, concentrati nel portare avanti tutti i progetti positivi. Le cure che comincerai oggi sono favorite.