Oroscopo Paolo Fox di oggi 9 febbraio 2024: le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro. Cosa dice l'oroscopo per oggi, venerdì 9 febbraio? Paolo Fox, l'astrologo più famoso della televisione, ogni giorno dà le sue previsioni per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco. Le anticipazioni sono raccolte tutte le mattine da Radio Lattemiele che racconta agli appassionati di segni zodiacali come gli astri influiranno sull'andamento della loro giornata. Comunque vada, come consiglia lo stesso Paolo Fox, le previsioni vanno verificate in base alle attitudini e alle specificità di ognuno, e non vanno considerate un oracolo indefettibile.

Oroscopo Paolo Fox 9 febbraio 2024: Ariete

State vivendo una situazione di recupero, anche se lento. Sta tornando la voglia di emergere. Ciò che stai facendo è un risanamento della tua esistenza, un compito non agevole. In generale, sono giornate attive. Dovete necessariamente risolvere i piccoli problemi personali e soprattutto di non affliggersi la vita se non si riescono a sanare tutte le difficoltà in pochi giorni, ci vuole pazienza e perseveranza.

Oroscopo Paolo Fox 9 febbraio 2024: Toro

La giornata inizia con qualche dubbio, d’altronde la settimana è cominciata in modo agitato, adesso è il caso di evitare conflitti. Qualcuno si sente stanco fisicamente, per esempio quelli che devono cambiare qualcosa in casa, pensare a un trasferimento, occuparsi della vita altrui, lavorare un po’ di più, oppure cercare di stare meglio.

Oroscopo Paolo Fox 9 febbraio 2024: Gemelli

Questo è un momento interessante per tutti coloro che hanno voglia di farsi sentire. Questa settimana è di riflessione e attenzione: chi ha un progetto da mettere in cantiere non dovrebbe fermarsi. La realtà dei fatti è che la creatività e la curiosità sono tornate, e questo è un evento da festeggiare perché voi avete bisogno di fantasia, di fare cose nuove. Forse dovete lottare contro un gruppo di persone, un capo o un’autorità per imporre le tue idee.

Oroscopo Paolo Fox 9 febbraio 2024: Cancro

Dovete provare a risolvere dei problemi che si sono evidenziati già nello scorso fine settimana. Emotivamente siete persone tenaci, ma ci sono giornate che mettono fuori gioco anche i più forti. Recentemente molti di voi hanno dovuto riflettere sui sentimenti e vivere una situazione di stallo. Questa settimana siete invitati a fare le cose con calma.

Oroscopo Paolo Fox 9 febbraio 2024: Leone

Le cose che dovete dire in amore devono essere esposte con equilibrio, altrimenti si finisce con il discutere. Agli inizi dell’anno è capitato di vivere complicazioni in amore, è come se in questo periodo voi stesse vivendo un sentimento poco chiaro o avessi bisogno di chiarire tante cose. I più indecisi sono quelli che frequentano da poco una persona o sono in dubbio tra due storie. Forse per cercare la novità, per cercare nuove emozioni, avete trovato chi sta mettendo alla prova la vostra capacità di amare.

Oroscopo Paolo Fox 9 febbraio 2024: Vergine

In questa fase potete imporvi, non è da escludere che sia arrivata già una buona notizia, un’opportunità da cogliere al volo. Tra molti di voi nel passato c’è stato un distacco dai temi della famiglia, dell’amore, forse per le troppe cose da fare, adesso con questa Venere si potrebbe anche avvicinare una distanza, risolvere un problema di relazioni, e ai single basta semplicemente dare spazio a un’emozione. È il caso di ricordarsi che questo è un periodo che porta a vivere qualcosa di nuovo, e se hai lavorato bene in passato, potrai sfruttare un’occasione.

Oroscopo Paolo Fox 9 febbraio 2024: Bilancia

Permangono un po’ di dubbi, d’altronde ci sono ancora tanti piccoli problemi da risolvere di carattere lavorativo ed economico. Ci saranno giornate un po’ più nervose, poi lentamente nella seconda parte del mese di recupera. Quindi, almeno per tre giorni provate a non ostacolare il destino e soprattutto di non riempirti la testa di tante, troppe idee che potrebbero diventare anche fonte di confusione. In amore ci vuole molta pazienza.

Oroscopo Paolo Fox 9 febbraio 2024: Scorpione

In questo periodo dovete mettere da parte tensioni e livori: c’è da superare un piccolo dispiacere capitato negli ultimi giorni. Le giornate di questa settimana aiutano gradualmente a superare fastidi e anche quella fase di preoccupazione o grande incertezza per una persona che è stata male. Agisci con calma e cerca di risolvere un piccolo problema personale.

Oroscopo Paolo Fox 9 febbraio 2024: Sagittario

Quando avvertite la sensazione che la routine vi sta distruggendo e che avete bisogno di novità, per cercare soluzioni diverse dal passato vi mettete nei guai, in quanto vi mettete alla prova oltre ogni limite e vi associate a persone che potenzialmente potrebbero rappresentare un rischio. In questa situazione il consiglio è di agire con calma e risolvere il tutto con la saggezza, soprattutto considerando il fatto che da tempo c’è una tensione esagerata nell’aria.

Oroscopo Paolo Fox 9 febbraio 2024: Capricorno

Non bisogna perdere di vista il desiderio di liberarvi da un peso. Questo è un anno molto efficace e gli unici che potranno stare male saranno coloro che non daranno spazio ai propri desideri. Non c’è un attimo di tregua, i liberi professionisti hanno tanti progetti in mente, non bisogna dimenticare la famiglia e l’amore. Questo è un momento interessante per un recupero sentimentale, nonostante ci sia sempre una grande carica di stanchezza che bisogna cercare di contrastare.

Oroscopo Paolo Fox 9 febbraio 2024: Acquario

Paolo Fox si augura che non abbiate rimesso in discussione tutto, questo è un periodo che porta chiarimenti alle coppie in crisi. Se ci sono state discussioni, vi siete sentiti incompresi, non dovete esagerare con le provocazioni. Siete esigenti anche nei confronti di voi stessi, non vi perdonate quando pensate di aver sbagliato, quindi è difficile che siate tranquilli. A volte pensate che avreste dovuto imporvi prima, in realtà avete fatto ciò che dovevate fare, solo che ci sono dei momenti in cui molte cose non quadrano. Il lavoro andrà in crescendo, una sperimentazione sarà più facile da gestire nella seconda parte dell’anno.

Oroscopo Paolo Fox 9 febbraio 2024: Pesci

Dovete risolvere un piccolo problema personale. In amore è un momento delicato perché non riuscite a dare il massimo e ci saranno persone attorno a voi che si chiederanno se c’è qualcosa che non va. La verità è che quando ci sono problemi diventate sfuggenti oppure si capisce dal vostro sguardo che state pensando a qualcos’altro: c’è chi giustifica questa situazione in modo motivato, perché avete vissuto un problema che state cercando di risolvere e non possono escludere che queste giornate siano interessanti e favorevoli per risolvere un problema.