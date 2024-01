Oroscopo Paolo Fox di oggi 1 febbraio 2024: le previsioni segno per segno

Cosa ci aspetta per oggi, 1 febbraio 2024, secondo le stelle? Lo scopriamo con l’oroscopo di oggi di Paolo Fox. Ecco le previsioni e le anticipazioni del famoso astrologo per amore, fortuna, lavoro, salute.

Ariete

Cari Ariete, Venere è dissonante per cui nel corso delle prossime ore servirà grossa cautela in amore, le cose miglioreranno da marzo in poi. Potreste avere dei ripensamenti. Per quanto riguarda il lavoro, si arriverà ad un accordo entro la fine del mese, quando molte cose si rimetteranno al loro posto. Abbiate fiducia e rimboccatevi le maniche.

Toro

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, in queste ore Venere è dalla vostra parte, potete lasciarvi andare maggiormente in amore. Per quanto riguarda il lavoro, fate attenzione, soprattutto nei rapporti con i colleghi. In famiglia qualcuno vi parla alle spalle, guardatevene bene…

Gemelli

Cari Gemelli, in amore durante la giornata di oggi – 1 febbraio – vivrete una fase di forti dubbi e incertezze. Non sapete bene cosa fare, se parlare con il partner o chiudervi in voi stessi. Per ora il consiglio è di essere cauti, le cose miglioreranno da marzo. Per quanto riguarda il lavoro, stanno per arrivare splendide notizie.

Cancro

Cari Cancro, state lontani dai problemi, soprattutto in amore… La vostra sfera sentimentale sarà ancora caratterizzata da un periodo complesso che dura da un po’. Per quanto riguarda il lavoro, le complicazioni non mancano. Se un vostro collega ha bisogno di una mano, non tiratevi indietro. Mai.

Leone

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, l’amore in questo periodo non promette gradi cose, ma presto tutto si aggiusterà finalmente. Chi è single è ancora in attesa di trovare l’anima gemella, abbiate fiducia: il vento sta cambiando. Per quanto riguarda il lavoro, è un periodo di forte ripresa e slancio.

Vergine

Cari Vergine, Venere e Marte vi proteggono in queste ore di inizio febbraio, che volete di più? Si apre un periodo fantastico in amore. Sul lavoro potrebbero esserci forti cambiamenti. Siete dei perfezionisti, ma forse è il caso che vi riposiate un po’.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere sarà ancora contraria, ma questo è l’ultimo mese in cui farlo, da marzo il quadro astrale sarà decisamente migliore. Stringete ancora un po’ i denti e vedrete che poi ritroverete fiducia ed entusiasmo. Per quanto riguarda il lavoro, c’è chi vuole cambiare tutto, addirittura città.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, bene l’amore grazie alla protezione di Venere. Chi è single da tempo può trovare con fiducia l’anima gemella. Per quanto riguarda il lavoro, le relazioni ora sono importanti: stringete contatti e accordi.

Sagittario

Cari Sagittario, Giove in queste ore è piuttosto critico, cercate di mantenere la calma e non fare il passo più lungo della gamba. Prestate attenzione a litigi e separazioni, rischiate di litigare con chi vi circonda. In amore eventuali litigi possono chiarirsi in fretta, basta parlarsi. Per quanto riguarda il lavoro, dal 4 febbraio tutto si recupererà.

Capricorno

Cari Capricorno, avete un quadro astrale davvero ottimo con Venere e Marte che sono dalla vostra parte, approfittatene perché saranno giornate molto complesse. Per quanto riguarda il lavoro, le idee non vi mancano e potete togliervi grosse soddisfazioni. Coraggio!

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi in arrivo delle gran belle notizie per i single. In particolare le cose miglioreranno dal mese di marzo, quando Venere sarà in aspetto positivo. Per quanto riguarda il lavoro, avete troppe cose da fare e poco tempo a disposizione. A lavoro!

Pesci

Cari Pesci, Venere e Marte durante la giornata di oggi – 1 febbraio – vi daranno la giusta carica per fare bene. In amore le emozioni non mancheranno di certo. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di superare problemi e incomprensioni. Sta per arrivare un periodo importante, forza. Osate di più.