Oroscopo Paolo Fox di oggi 11 dicembre 2023: le previsioni segno per segno

Cosa ci aspetta per oggi, 11 dicembre 2023, secondo le stelle? Lo scopriamo con l’oroscopo del giorno di Paolo Fox. Ecco le previsioni e le anticipazioni del famoso astrologo per amore, fortuna, lavoro, salute.

Ariete

In questa fase astrologica è normale che affiori un po’ di stanchezza, anche perchè provenite da un periodo contrassegnato da grande nervosismo e da tensioni. Siete animati da una grande voglia di fare, ma spesso il vostro impeto si scontra con ostacoli che vi impediscono di raggiungere i vostri obiettivi. Ci sono anche delle perplessità che potrebbero emergere in amore. Da giorno 12 dicembre le cose dovrebbero migliorare sensibilmente e anche dal punto di vista sentimentale riuscirete a recuperare la serenità nella coppia.

Toro

La giornata odierna sarà un po’ agitata soprattutto nella prima parte, d’altronde si sono verificate ultimamente delle situazioni piuttosto controverse che hanno richiesto il vostro immediato intervento. Spesso i problemi che dovete risolvere non sono dovuti ad errori che avete commesso voi, ma nonostante ciò, finite per sentirvi responsabili anche di leggerezze commesse da altri. Chi ha chiuso una storia d’amore adesso sta riflettendo sul da farsi, mentre chi sta vivendo problemi nella coppia adesso sente l’esigenza di un chiarimento immediato.

Gemelli

La fine del mese di novembre ha portato una bella energia per le persone che sono nate sotto il segno dei Gemelli. Anche dal punto di vista lavorativo siete più brillanti e più determinati e questo non farà altro che vedere aumentare i vostri profitti. Non sarà facile vincere alcune battaglie che vi stanno a cuore. Molti di voi dovranno obbligatoriamente consultare un legale per venire fuori da una situazione piuttosto complessa.

Cancro

La settimana inizierà con Venere in aspetto favorevole e questo vi aiuterà a risolvere dei problemi che riguardano soprattutto la sfera sentimentale. Da adesso, e fino alla primavera inoltrata, vivrete un periodo in crescendo sotto tanti punti di vista. Secondo l’Oroscopo del giorno, è dal punto di vista lavorativo che otterrete i maggiori successi, incrementando i vostri profitti. Attorno al 18 dicembre potreste ricevere importanti conferme.

Leone

In questo momento siete attratti dall’idea di rompere i consueti schemi, di uscire dalla routine quotidiana e di fare cose nuove. Siete piuttosto frenetici e agitati, magari vorreste solo abbandonare un certo modo di vivere per abbracciare uno stile di vita più intrigante e stimolante. Venere dissonante non vi aiuta a risolvere i vostro problemi, soprattutto a livello di coppia. Ci sono dei problemi che si trascinano ormai da diversi anni e che non riescono a trovare delle soluzioni definitive.

Vergine

La Luna dissonante è un monito ad evitare ulteriori polemiche e tensioni, soprattutto in famiglia. Il fatto di dover fare da soli ogni cosa, per voi è diventato stancante e stressante. Vorreste un aiuto e un po’ di comprensione ad parte degli altri, ma non sempre trovate le persone disposte a collaborare. Vorreste sempre avere un controllo sugli altri che non sempre è possibile avere. A volte dovreste limitarvi ad accettare la realtà senza combatterla, anche per ritrovare la serenità e mettere da parte l’ascia di guerra.

Bilancia

In questo momento le ansie e i pensieri sono piuttosto stancanti per voi della Bilancia. Del resto provenite da un’estate piuttosto sfiancante in cui non tutto è girato dalla vostra parte. Adesso però per voi potrebbe iniziare una nuova fase che vi porterà, soprattutto a partire dal prossimo mese di giugno, ad ottenere delle belle soddisfazioni soprattutto a livello lavorativo. E’ un periodo nervoso soprattutto a livello di rapporti con le altre persone. Adesso dovreste cercare di recuperare un po’ di grinta e di lucidità anche evitare di entrare in collisione con il partner per banali motivi.

Scorpione

La Luna nel segno vi porterà un po’ di tensione e di agitazione soprattutto al mattino. Forse ci sono stati troppi cambiamenti repentini che hanno riguardato il lavoro. State cercando di ritrovare un nuovo equilibrio anche per stare bene con voi stessi e con gli altri. Secondo l’Oroscopo del giorno, stanno per arrivare anche delle spese da sostenere per la famiglia o per la casa. Per questo motivo dovreste cercare di gestire in maniera saggia il vostro denaro, evitando spese inutili. In amore si registrerà un calo della passione.

Sagittario

I Sagittario si sono dati un ultimatum. Se c’è un problema in amore che si trascina da tempo, entro la prossima primavera occorrerà trovare una soluzione definitiva da dentro o fuori. Siete stanchi di portare avanti una storia che non vi stimola e non vi intriga più. Avrete voglia di apportare cambiamenti anche dal punto di vista lavorativo. Secondo le stelle, sono in arrivo degli importanti cambiamenti anche dal punto di vista lavorativo. Dovrete cercare di gestire con prudenza questa fase contrassegnata da mutazioni importanti del vostro stile di vita.

Capricorno

E’ forte in voi il desiderio di rinnovare tutto, soprattutto in ambito lavorativo. C’è chi vorrà trasferirsi e chi vorrà cambiare gruppo di lavoro. Se qualcuno vi ha fatto un torto nel lavoro, adesso avete una grande voglia di prendervi le vostre rivincite, anche per dimostrare agli altri che avevate voi ragione. I nati sotto il segno del Capricorno che sono ancora in cerca dell’anima gemella, adesso avranno delle opportunità in più per conoscere una persona interessante con la quale iniziare un flirt che potrebbe diventare anche qualcosa in più.

Acquario

I tanti ritardi che si sono verificati negli ultimi giorni vi hanno messo in condizione di non poter organizzare correttamente il vostro lavoro. Adesso avete bisogno di rimettere ordine alle vostre idee e di ritrovare il bandolo della matassa anche per non buttare via dei progetti importanti. Non dovete scoraggiarvi anche perchè vi aspetta un 2024 molto favorevole sul piano lavorativo. In amore potreste avvertire un certo distacco da parte del partner. Forse ultimamente vi siete dedicati troppo al lavoro o allo studio e questo non vi è stato perdonato dad parte della vostra dolce metà.

Pesci

Gli ultimi mesi vi hanno messo alla prova, non solo dal punto di vista fisico ma anche personale. State affrontando una fase piuttosto delicata che dovrà essere presa con le pinze. Se volete rilanciare un rapporto di coppia, sarà meglio evitare sterili polemiche lavorando su ciò che vi unisce al partner e non su ciò che vi divide. Secondo l’Oroscopo del giorno, se entro febbraio un progetto non dovesse decollare, sarete pronti a cambiare tutto e a ripartire da zero.