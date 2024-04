Oroscopo Paolo Fox di oggi 14 aprile 2024: le previsioni segno per segno

Cosa ci aspetta per oggi, 14 aprile 2024, secondo le stelle? Lo scopriamo con l’oroscopo di oggi di Paolo Fox. Ecco le previsioni e le anticipazioni del famoso astrologo per amore, fortuna, lavoro, salute.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, oggi 14 febbraio potreste aver bisogno di prendervi un po’ cura di voi stessi: la Luna in quadratura potrebbe amplificare il vostro senso di stanchezza e far emergere lo stress accumulato da tempo. In questo periodo è importante agire d’istinto e senza fretta.

Toro

Oggi sentirete il bisogno di confrontarvi con qualcuno per capire la sua posizione e se potete fidarvi; Giove rimarrà nel vostro segno fino alla fine di maggio. Dovrete sfruttare questo periodo per tenere a bada gli antagonisti e organizzare al meglio la seconda parte dell’anno, anche a costo di stravolgere la vostra vita. Cambieranno molti riferimenti importanti.

Gemelli

La giornata di oggi potrebbe vedere una rinascita dei vostri sentimenti, grazie alla splendida Venere in Ariete. Negli ultimi tempi siete stati piuttosto duri e confusi. Vi trovate di fronte a una montagna di problemi e dovete risolverli a poco a poco con coraggio e chiarezza. Nel frattempo, questo fine settimana parlate d’amore.

Cancro

Oggi potreste avere un po’ di vertigini, ma tenete duro! Si tratta di un fenomeno solo temporaneo. Già dalla prossima settimana sentirete dei miglioramenti. Non fate scelte drastiche nella vostra vita sentimentale e non interrompete una relazione nel fine settimana perché siete più nervosi del solito.

Leone

Oggi inizierete ad avvertire un’aria di novità. Le novità arriveranno probabilmente verso giugno, quando Giove tornerà attivo. Queste settimane sono il momento ideale per pianificare la seconda metà del 2024. Qualcuno è deciso a cambiare qualcosa nella propria vita, oppure qualcuno sta per ottenere una vittoria personale inaspettata.

Vergine

Come prevede l’oroscopo di Paolo Fox oggi 14 aprile sarà fondamentale cercare di ritrovare un po’ di tranquillità. Marte in opposizione potrebbe portare molto stress, nervosismo, contratti che non vanno a buon fine e ritardi frustranti. Diversi Vergine vogliono cambiare qualcosa sul lavoro.

Bilancia

Oggi la Luna in quadrilatero di Giove può evocare dubbi e paure. Attenzione alle polemiche inutili. Purtroppo i cambiamenti che state cercando di apportare non piaceranno a tutti. Alcuni vi accuseranno di essere egoisti.

Scorpione

In questi giorni non dovreste sottrarvi a nuove possibilità, sia nel tempo che nel lavoro. Prendete al volo tutte le opportunità interessanti. La maggior parte di esse saranno proposte che vi daranno soddisfazione anche nel corso dell’anno. Diffidate dei partner sfavorevoli. In amore, Acquario e Leone devono essere doppiamente prudenti.

Sagittario

Trascorrete un periodo molto eccitante. Solo i nati sotto il segno del Sagittario, che si sentono limitati dalle persone vicine, potrebbero avere qualche difficoltà o tensione. È il momento giusto per portare avanti progetti importanti, ma non fatevi prendere la mano. Siate saggi e controllate i vostri desideri impulsivi e ribelli.

Capricorno

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, oggi 14 febbraio dovrete purtroppo affrontare una Luna opposta e Venere e Mercurio discordanti. Se non state attenti, potreste arrabbiarvi per un’attesa snervante o perdere le staffe con più di una persona, il che potrebbe portare a una discussione. Sforzatevi di mantenere la calma. Da lunedì le cose miglioreranno.

Acquario

Oggi sarà una giornata piuttosto positiva. Solo coloro i cui rapporti sono stati interrotti potrebbero avvertire una maggiore tensione. Se qualcosa non vi piace, dovreste parlare con mente aperta e non reprimere i sentimenti negativi.

Pesci

La Luna ha un buon aspetto oggi, quindi potrebbe esserci una bella sorpresa in amore. Sul lavoro non mancherà l’appoggio del cielo. Chi vuole chiarire una situazione farà bene. Sarebbe meglio concludere l’affare entro la fine di maggio, dato che Giove è ancora attivo.