Oroscopo Paolo Fox di oggi 5 febbraio 2024: le previsioni segno per segno

Cosa ci aspetta per oggi, 5 febbraio 2024, secondo le stelle? Lo scopriamo con l’oroscopo di oggi di Paolo Fox. Ecco le previsioni e le anticipazioni del famoso astrologo per amore, fortuna, lavoro, salute.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, oggi, 5 febbraio, inizia una settimana che vi porterà miglioramenti, soprattutto dopo alcune settimane complicate. Vivrete situazioni più semplici e confortevoli. Potrai cominciare a recuperare più serenità e forza fisica. Piano piano potrai ricostruire ciò che sembrava distrutto.

Toro

Oggi sforzatevi di ridurre le tensioni. Questo periodo è molto interessante per i single e per chi, dopo una recente rottura, è pronto a trovare un nuovo amore. Giornata importante per i nuovi progetti di coppia. Se hai una trattativa aperta, se devi fare ordine nelle questioni finanziarie, faresti meglio a muoverti entro il 13 del mese.

Gemelli

Anche oggi, 5 febbraio, la Luna è in opposizione. Questo influsso può scatenare qualche provocazione e dovrete cercare di farvele scivolare. Non siate troppo pessimisti. La Luna storta potrebbe esaurire facilmente le tue energie.

Cancro

Nella giornata di oggi sarete liberi dall’opposizione di Mercurio. Gradualmente nelle prossime ore comincerete a ragionare con più calma e chiarezza mentale, e le tensioni che vi hanno tormentato negli ultimi giorni cominceranno a dissiparsi. Dovrai fare un po’ di attenzione in più ai comportamenti che mostrano il tuo lato geloso.

Leone

La Luna in buona posizione vi infonderà un po’ più di armonia interiore e di chiarezza mentale. Mercurio sarà purtroppo in opposizione. Dovrete mettervi in testa di comportarvi in modo meno impaziente nei rapporti con gli altri. Attenzione a non rifiutare un invito che potrebbe essere importante, perché sei condizionate da terze persone.

Vergine

Come prevede l’oroscopo di Paolo Fox, la Luna sarà di nuovo dissonante oggi. Sarebbe meglio non esagerare in questa giornata e rallentare il ritmo. Occorrerà molta prudenza nelle relazioni, non solo in famiglia, fra genitori e figli, ma anche nel posto di lavoro.

Bilancia

Marte e Venere restano in opposizione, ma da oggi Mercurio non sarà più in aspetto dissonante. Nel frattempo, è fondamentale ritrovare l’equilibrio e l’energia che sono mancati negli ultimi tempi. Se ti stai portando avanti qualche problema in amore, sarà importante adoperarsi per provare a superarlo.

Scorpione

Nella giornata di oggi dovrete prestare maggiore attenzione alle questioni finanziarie. Mercurio si unisce a Giove in quadratura. Di conseguenza, potreste imbattervi in spese impreviste, debiti e bollette da saldare. Cerca di usare molta cautela, perché fra Giove in opposizione e Mercurio in quadratura le spese potrebbero aumentare in maniera considerevole.

Sagittario

La Luna nel vostro segno rafforzerà la vostra capacità di immaginare e di provare emozioni speciali. Approfittate del suo benevolo influsso e cercate nuove idee per riportare più entusiasmo e creatività nella vostra esistenza. Se stai trascinandoti in una vita troppo piatta e priva di stimoli, faresti bene a sfruttare la sua energia per cercare nuove iniziative creative da prendere in considerazione.

Capricorno

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, Mercurio continuerà a rendere semplici le questioni di lavoro e di denaro anche dopo aver lasciato il vostro cielo. Chi sta aspettando una somma di denaro, un rimborso potrà ottenerlo entro la fine di febbraio. Se la fatica comincerà a farsi sentire, dovresti provare a diminuire i tuoi impegni. Non perderete il vostro ruolo privilegiato in questo cielo!

Acquario

Da oggi Mercurio è in transito nel vostro segno. Questa buona notizia avrà un impatto positivo sui vostri contatti, incontri, amore e amicizie. Tuttavia, il transito di Mercurio si concentrerà sul denaro: dovrete sforzarvi di diventare più accorti. Il suo ingresso ti incoraggerà a prestare più attenzione alle spese, evitare quelle più superflue.

Pesci

Oggi la Luna è in opposizione. Se non prestate molta attenzione, c’è il rischio che i ricordi del passato prendano il sopravvento. Se lo fate, sarete esposti a un’ondata di malinconia che sarà difficile da scacciare. Se negli ultimi tempi qualcuno ti ha spezzato il cuore, dovresti provare a prendere in considerazione anche un flirt.