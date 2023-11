Oroscopo Paolo Fox per dicembre 2023: le previsioni segno per segno

Dicembre è il mese delle feste, delle giornate da trascorrere in famiglia, degli affetti e della resa dei conti. L’ultimo mese dell’anno, quello in cui si tirano le somme e si pensa al futuro. Vediamo allora, segno per segno, come andranno le cose secondo l’oroscopo del mese di dicembre 2023 di Paolo Fox.

Oroscopo dicembre 2023 Ariete Paolo Fox: Ondata di sentimenti e passione per l’Ariete, finalmente l’amore torna di attualità per i nati sotto questo segno dopo un periodo spento o comunque di appannamento in tema di emozioni. Non fatevi distrarre da cose superflue o, ancor peggio, sopraffare dal lavoro in un periodo nel quale le faccende di cuore vanno premiate.

Oroscopo dicembre 2023 Toro Paolo Fox: Il Toro guarda al futuro con ottimismo: è tempo di costruire su basi solide che avete preparato, ci sono in ballo progetti importanti e promettenti. Non fatevi sfuggire alcuni dettagli significativi, considerate anche ciò che all’inizio vi sembra di poco valore…

Oroscopo dicembre 2023 Gemelli Paolo Fox: Gemelli in un vortice di emozioni positive e negative, le classiche montagne russe! Qualcuno potrebbe dover ripartire da zero sul lavoro, non bisogna farsi scoraggiare anche perché “chiusa una porta si apre un portone” e in alcuni casi è ciò che ci voleva!

Oroscopo dicembre 2023 Cancro Paolo Fox: Cancro nervoso in questo periodo a causa di problemi lavorativi, attenzione perché se non si troveranno canali di sfogo questa condizione resterà viva anche a dicembre! Lo stress è tanto ma non deve espandersi in amore e alla vita in famiglia, pensate che è un brutto periodo che passerà presto.