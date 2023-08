Oroscopo Paolo Fox di oggi 14 agosto 2023: le previsioni segno per segno

Anche oggi, come ogni giorno, siamo curiosi di sapere come andrà la giornata. Dunque, ecco l’appuntamento quotidiano con l’oroscopo. Cosa ci aspetta oggi? Cosa dicono le stelle? Lo scopriamo con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi 14 agosto. Queste sono le previsioni del noto astrologo, pubblicate online per tutti i segni zodiacali.

Ariete

In questo periodo dell’anno desiderate una meritata vacanza per alleviare lo stress causato da un’intensa attività lavorativa o pratica. Un viaggio in un paese nuovo e lontano sarà una gradita distrazione. Fate attenzione alle vostre emozioni in questo periodo. Non date le cose per scontate, anche se non ci sono relazioni in crisi. I progetti di lavoro procederanno serenamente, ma ora è il momento di rilassarsi e di concentrarsi per godersi la settimana di Ferragosto.

Toro

Questo lunedì Mercurio è in opposizione. Questa situazione astrologica non vi permette di fare quello che volete. Le stelle vi consigliano di avere pazienza. Tuttavia, questa giornata è benedetta da Venere, quindi potreste incontrare qualcuno di nuovo. I single hanno la possibilità di incontrare nuove persone. Sul lavoro vi aspetta qualcosa di speciale, quindi preparatevi a prendere decisioni importanti a partire da agosto.

Gemelli

Per i nati sotto il segno dei Gemelli questo è un periodo di recupero. La Luna è un aspetto favorevole che vi spinge a prestare maggiore attenzione alle collaborazioni e agli accordi positivi per gli affari. Sul fronte romantico, questo è il momento di distinguersi. Non prendete le cose troppo sul serio nelle prossime ore. Sul lavoro, riflettete bene prima di prendere una decisione.

Cancro

Secondo le previsioni dell’oroscopo astrale di Paolo Fox, qualche conflitto si risolverà con un inconveniente o un malinteso del passato. Chiarite la vostra posizione nei prossimi giorni. Sul lavoro potrebbero verificarsi degli imprevisti, ma è bene affrontare tutto con ottimismo e serenità. In amore, nuovi incontri potrebbero aspettarvi.