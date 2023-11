Oroscopo Paolo Fox di oggi 15 novembre 2023: le previsioni segno per segno

Paolo Fox ci racconta come andrà un’altra giornata di questo particolare e insolito novembre, in cui si alternano belle giornate e altre decisamente molto più autunnali. Cosa succederà? Quali saranno i segni più fortunati? Non ci resta che scoprirlo leggendo l’oroscopo del 15 novembre.

Oroscopo Ariete Paolo Fox: Luna e Mercurio in aspetto favorevole. Queste sono giornate di grande impegno e di liberazione, perché tutti quelli che avevano un sogno nel cassetto o un progetto archiviato da tempo si sono rimessi in gioco in maniera anche troppo impetuosa. La troppa esuberanza può diventare un problema dal punto di vista fisico perché porta stress e acciacchi da curare. Nell’oroscopo di novembre il settore più delicato è quello dell’amore. Questo perché non si ha tempo di stare con la persona che si ama o ci sono questioni legate al passato che bisogna superare.

Oroscopo Toro Paolo Fox: Rispetto a un mese fa c’è una condizione di vantaggio, adesso si recupera fisicamente e bisogna farsi scivolare le cose addosso, impresa non facile. Non è un periodo difficile per i sentimenti, però bisogna ricordare che se il mese scorso c’è stata una storia in crisi o ci sono state problematiche, sarà opportuno andare cauti. Paolo Fox ricorda soprattutto alle coppie di vecchia data che dovranno ritrovare una buona complicità. Le questioni lavorative vanno meglio, per molti però da giugno c’è stato un cambio di ruolo mansione o di ufficio, tutto è ancora in sviluppo, bene ritrovare un certo equilibrio.

Oroscopo Gemelli Paolo Fox: Un mercoledì dal punto di vista astrologico complesso, non è la giornata migliore per esporsi. Cercate di stare sereni e fare le cose che potete, senza stancarvi. E’ un calo fisico quello che determina la Luna in opposizione. Quando non riuscite a fare tutto quello che desiderate vi innervosite, Paolo Fox non può escludere che sia in corso un momento di stress e in serata arrivi una complicazione da risolvere. La tensione emotiva si concentra nell’aspetto pratico della vostra vita. Diverso il discorso per l’amore, Venere regala emozioni nei prossimi giorni.

Oroscopo Cancro Paolo Fox: Crescita dal punto di vista lavorativo, quelli che hanno un’attività in proprio possono riprendere quota dopo un periodo di sperimentazioni. Ciò che disturba il cielo del periodo è la quadratura di Venere, che in astrologia rappresenta spesso piccoli disagi o diverbi nei rapporti, attenzione con i parenti e nei legami tra genitori e figli. La giornata odierna dovrebbe essere vissuta lontana da qualsiasi tipo di incomprensione, e se intendete fare breccia nel cuore di una persona che vi piace sarà necessario aspettare sabato o domenica. Il fine settimana sarà più interessante.