Oroscopo Paolo Fox di oggi 16 novembre 2023: le previsioni segno per segno

Il famoso astrologo televisivo Paolo Fox ha consultato le stelle e, come sempre, ha formulato il suo nuovo oroscopo del giorno. Dall’ariete ai pesci, vediamo in anteprima come andranno le cose secondo le previsioni astrali del 16 novembre.

Oroscopo Ariete Paolo Fox: Vi attende una giornata buona per fermarsi e riflettere, fare un attimo il punto della situazione… soprattutto dal punto di vista economico! C’è da fare un po’ di ordine riguardo le finanze, forse di recente ci sono state troppe uscite e dovete tappare la falla per evitare “emorragie pericolose”. Controllate soprattutto scadenze non rispettate e multe non pagate, è da lì che partono gli imprevisti più fastidiosi. Siete reduci da qualche acciacco o da fatiche fisiche, se qualcuno però vuole farvi un applauso a scena aperta per la vostra determinazione prendetevelo tutto!

Oroscopo Toro Paolo Fox: In questo periodo sarà indispensabile valutare con attenzione ogni vostra mossa, non fate scelte azzardate perché anche la decisione apparentemente più stupida potrebbe avere conseguenze (su di voi e sugli altri) molto rilevanti. Cercate di trovare del tempo per voi, dedicarlo a qualcosa che vi piace fare, che vi risollevi un morale quasi a terra e vi regali semplicemente un po’ di serenità: dalle uscite con gli amici o le persone care o anche il relax a casa, qualsiasi iniziativa utile a svuotare una mente in cui c’è davvero troppo caos!

Oroscopo Gemelli Paolo Fox: State lavorando sodo e i risultati si vedono (o si vedranno a breve, visto l’impegno che ci state mettendo), fatte però attenzione a non trascurare troppo gli affetti e le persone che vi vogliono bene bene: l’amore e i rapporti con gli altri vanno sempre coltivati, mai dati per scontato o chiusi fuori dalla porta a causa di impegni professionali. Qualcuno potrebbe ritrovarsi in difficoltà con i soldi e dover chiedere un prestito, un aiuto da parte di qualcuno.., non disperate però, non mancherà chi sarà felice di tenderti una mano e sostenervi in un momento delicato e imprevisto.

Oroscopo Cancro Paolo Fox: Siete “dolcemente complicati” e quindi molto affascinanti, tuttavia i vostri sbalzi d’umore possono far “balzare” anche vi sta accanto… soprattutto quando nemmeno voi capite come stanno davvero le cose e che volete davvero! Osservato speciale in questo senso è l’amore, possibili tensioni con il partner o addirittura sospetti perché magari nella relazione c’è qualcosa di non così chiaro… Non sottovalutate o ignorate le più piccole difficoltà o gli intoppi che la vita vi presenterà.