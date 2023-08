Oroscopo Paolo Fox di oggi 17 agosto 2023: le previsioni segno per segno

Anche oggi, come ogni giorno, siamo curiosi di sapere come andrà la giornata. Dunque, ecco l’appuntamento quotidiano con l’oroscopo. Cosa ci aspetta oggi? Cosa dicono le stelle? Lo scopriamo con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi 17 agosto. Queste sono le previsioni del noto astrologo, pubblicate online per tutti i segni zodiacali.

Ariete

Un altro giorno importante. L’Ariete è forte e deciso in amore in questo periodo. Se c’è un conflitto, è solo perché dovete correggere vecchi conflitti e problemi finanziari che hanno creato disagi nel periodo 2021-2022. Se siamo frettolosi o ci fidiamo troppo in fretta delle persone, rischiamo di commettere degli errori. Per questo motivo dovreste guardarvi intorno con attenzione e fare solo ciò che è importante e confermato. Se in passato avete fatto buone conoscenze o ottenuto condizioni di lavoro interessanti, potrebbe esserci una buona occasione per cambiare rotta. Oggi e domani accadrà qualcosa nella vostra vita affettiva e si prevede una nuova storia d’amore.

Toro

Ricordate che questo è l’anno delle buone opportunità, prima o poi. Tuttavia, negli ultimi mesi avete dovuto trasformare tutta la vostra vita e affrontare problemi che non vi aspettavate all’inizio dell’anno. Penso alle persone che hanno avuto problemi personali o familiari alla fine della primavera, o che stanno lottando per recuperare denaro o proprietà. Già in questo periodo dell’anno, molte cose diventano chiare. Questo mese è frenetico, ma è anche un periodo di preparazione per il graduale arrivo di tempi migliori a partire dal 23 di questo mese. Non temete più nessuno e potete sfidare chi ha cercato di sabotarvi negli ultimi anni. In amore c’è tensione e una persona potrebbe non esservi vicina come vorreste. Inoltre, non vi piacciono le persone che cercano di farvi pressione, per cui alcuni sfoghi di sfida (alcuni rivendicati proprio a metà agosto) sono, in fondo, più che giustificati.

Gemelli

Oggi è una giornata sobria, quindi vi consigliamo di essere diplomatici e di non dire tutto quello che pensate. D’altra parte, qualcuno avrà discusso con un parente o un fratello da ieri. Non si può escludere che qualcuno sia un po’ indisposto o abbia un malessere stagionale. Stasera non fate le ore piccole e se vi prendono in giro per il vostro orgoglio, tiratevi indietro e non siate provocatori. Le coppie che sono appena andate a vivere insieme hanno una serie di piccoli problemi da risolvere. Non si tratta di mancanza di affetto, ma di indecisione finanziaria, che può portare a ritorsioni e accuse che teoricamente non hanno ragione di esistere.

Cancro

Questa giornata è utile per discutere o comunque confermare le vostre opinioni in una relazione sentimentale. Le giornate di sabato e domenica potrebbero essere movimentate da rapporti familiari e sentimentali, quindi questo giovedì è il momento giusto per cercare di chiarire la posta in gioco. Saturno è un ottimo aspetto e salverà chi si sente più a rischio. Ci sono stati troppi momenti bui ed è normale voler reagire ora. Avete bisogno di un aiuto speciale. Se avete un familiare o un genitore, avete bisogno di riunirvi su un’altra questione. Fate attenzione alle persone che vi mettono in contrasto con chi vi ama per il proprio tornaconto o solo superficialmente.