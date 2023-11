Oroscopo Paolo Fox di oggi 18 novembre 2023: le previsioni segno per segno

Un nuovo weekend porterà con sé situazioni uniche e occasioni imperdibili per alcuni segni zodiacali. Scopriamo quali sono i più fortunati leggendo l’oroscopo del 18 novembre di Paolo Fox.

Oroscopo Ariete Paolo Fox: Cielo di tensioni quello che vi vede coinvolti in questa settimana ma non temete, tra poche ore sparirà tutto a patto che non vi affatichiate troppo; state sottoponendo il fisico (e anche la mente) a tanto stress, è inevitabile tornare a casa stanchi e magari anche nervosi ma cercate di mantenere la calma almeno fino alla serata di sabato perché si tratta solo di un momento passeggero. Avete il forte desiderio di mettervi in gioco e vincere una sfida, è tempo di scendere in campo e di darsi da fare! Non date per scontato l’amore, avete bisogno di viverlo nel migliore dei modi senza troppi condizionamenti.

Oroscopo Toro Paolo Fox: Giornata di recupero per voi che ultimamente siete un po’ giù di corda, serve recuperare alla svelta tranquillità sentimentale; per qualcuno il mese di ottobre non è stato facile riguardo l’amore e le relazioni, c’è addirittura chi ha pensieri e preoccupazioni dall’estate scorsa! Entro domenica bisognerebbe capire cosa non va. Giove attivo in questo segno supporta il lavoro e i progetti in cui c’è qualche problema, la ripartenza è davvero dietro l’angolo! La parte centrale del 2023 ha rimesso in gioco la vostra vita restituendovi alcune certezze e creando buoni presupposti per il 2024, anno che si preannuncia generoso nelle risorse da offrirvi.

Oroscopo Gemelli Paolo Fox: Preparatevi a una domenica interessante, utile anche in amore e nei rapporti con gli altri: chi ha una storia in crisi deve capire se vale la pena proseguirla oppure no, dipende tutto dalle sensazioni che avete e dalle prospettive che ci sono! Qualcuno invece è troppo preso dal lavoro, sarebbe meglio fermarsi un attimo e liberare la mente per evitare disagi e problemi. Entro una decina di giorni dovrete rivedere i conti e le finanze, soprattutto se qualcosa è rimasto in sospeso, anche perché alcuni progetti potrebbero essere rivisti a inizio 2024. In sostanza, sarebbe il caso di mettere ordine nel caos che si è creato ultimamente.

Oroscopo Cancro Paolo Fox: Siete un po’ agitati ultimamente e questo weekend non farà eccezione, la Luna contraria e Venere in aspetto nervoso potrebbero rendervi nervosi anche se andrà meglio già dal pomeriggio. Qualche rapporto potrebbe “sbandare” un attimo per qualche strano dubbio, l’importante sarà non farvi condizionare da questa fase passeggera… anche perché a dicembre avrete stelle importanti in amore, se ci sono problemi quindi meglio rimandarli alle prossime settimane (se non c’è modo di risolverli subito) in modo da godersi astri favorevoli. Nel 2024 avrete un po’ di forza in più da sfruttare, favorito chi sta portando avanti un progetto sia di studio che di lavoro!