Oroscopo Paolo Fox di oggi 2 dicembre 2023: le previsioni segno per segno

Questo è il primo weekend di dicembre, che ci prepara alla festività. C’è chi si dedicherà alla ricerca dei regali di Natale, chi addobberà casa e chi invece si godrà un po’ di sano e meritato relax. Vediamo intanto come andranno le cose secondo l’oroscopo del 2 dicembre di Paolo Fox.

Oroscopo Ariete Paolo Fox: Luna favorevole per i nati sotto questo segno, avrete sempre più forza man mano che il mese di dicembre entrerà nel vivo: in questo modo godrete quindi più di forza e determinazione per risolvere eventuali dispute, la cosiddetta “marcia in più”. Alcuni pianeti restano comunque in opposizione, avete molte cose da fare (forse anche troppe…) e di conseguenza correte parecchi rischi di intoppi o, almeno, c’è poco tempo per pensare a voi stessi. Potreste pensare di rimandare un progetto di qualche mese, in modo da riprendervi prima dai problemi fisici o risolvere eventuali situazioni personali.

Oroscopo Toro Paolo Fox: Luna dissonante che rappresenta un problema per chi proprio non riesce a lasciarsi scivolare le cose addosso: state attenti a chi vi sta attorno, alle parole che dite e al pericolo “polemiche” perché potrebbe risultare molto semplice arrabbiarsi e addirittura perdere le staffe. É nel pomeriggio o in serata che nascerà una certa indolenza, talmente forte da farvi declinare un invito per il tanto nervosismo… Se non ve la sentite meglio rimanere a casa e in tranquillità! Periodo di chiarimenti in amore, le coppie che hanno discusso in passato saranno di nuovo chiamate a un confronto.

Oroscopo Gemelli Paolo Fox: C’è voglia di fare, di agire e di smuovere le acque… ma anche questioni in sospeso da risolvere e situazioni sentimentali da gestire con cautela; qualcuno si è sentito un po’ messo da parte o sente il partner più “lontano”, cercate di non trasformare l’atmosfera da positiva a ultra negativa altrimenti sprecherete un’occasione. Un incontro importante potrebbe stupirvi, l’ideale soprattutto per i separati che vogliono tornare in pista dopo momenti di solitudine. Buon periodo per la creatività: favoriti artisti, pubblicitari e imprenditori che stanno lavorando a progetti per il prossimo anno.

Oroscopo Cancro Paolo Fox: Buone intuizioni per voi in questo fine settimana, avete messo nel mirino il grande rilancio previsto per il 2024: c’è chi pensa ad una convivenza (dunque ad un salto di qualità nella relazione sentimentale), al miglioramento di una situazione o almeno a tenersi lontano da pensieri negativi. Alcuni di voi però, nonostante la presenza di stelle molto favorevoli in amore, sono alle prese con tante responsabilità e iniziano ad accusare un po’ di fatica… se si riuscirà a tenere testa ai problemi, mettendo in campo la miglior strategia possibile per risolverli, andrà tutto bene!