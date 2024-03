Oroscopo Paolo Fox di oggi 20 marzo 2024: le previsioni segno per segno

Gli stimoli sul lavoro sembravano finiti mentre in amore le cose potrebbero procedere finalmente per il verso giusto? A chi andrà bene e chi dovrà fare i conti con qualche problemino? Non ci resta che scoprirlo! Ecco le nuove previsioni astrali di Paolo Fox contenute nell’oroscopo del 20 marzo.

Oroscopo Ariete: Ci sono giorni da sfruttare che porteranno responsabilità. Cercate di inquadrare i vostri obiettivi senza l’aspettativa di centrarli subito, qualche battaglia sarà inevitabile. In amore ti inalberi facilmente in questo periodo, se siete single avete la sensazione di non riuscire a trovare la persona giusta. Siate ottimisti, le sorprese non tarderanno ad arrivare. Avete dato un’opportunità in più a una persona che avreste voluto mandare a quel paese agli inizi di febbraio. Se ancora non l’avete fatto significa che pensate a questo rapporto come recuperabile. Curate la vostra forma fisica.

Oroscopo Toro: Questo martedì offre la possibilità di modificare in meglio la vostra situazione lavorativa e personale. Le iniziative prese in questa parte di marzo possono portare la soluzione di problemi annosi, dal 22 ancora di più visto che Marte tornerà favorevole. Datevi una smossa adesso se volete cambiare qualcosa nel lavoro, discutere con una persona, compiere scelte importanti che magari riguardano la vostra vita privata. Questo è un periodo che vi aiuta anche a far partire al meglio tutte le iniziative, anche quelle dirette a difendere la vostra immagine. Purtroppo, da un po’ di tempo i vostri pensieri vagano altrove. E’ importante fare un ricorso o aprire una questione legale se pensate che qualcuno vi abbia danneggiato.

Oroscopo Gemelli: Grandi stimoli planetari per voi: in poco tempo riuscirete a tagliare traguardi importanti. In amore non escluderei la possibilità di una verifica dei sentimenti, visto che Venere è tornata in aspetto critico. Se dovessero mancare grandi risposte o rassicurazioni, potreste rimettere tutto in gioco o ripartire da zero. In amore non si esclude la possibilità di una verifica dei sentimenti, visto che Venere è tornata in aspetto critico, e qualcuno potrebbe addirittura decidere di ripartire da zero. Ci sarà ancora un recupero a fine mese, con stelle favorevoli. Chi è in coppia dovrebbe essere più disponibile, ma alcune verità nascoste sono uscite di recente.

Oroscopo Cancro: Il vostro sguardo deve essere rivolto al futuro, l’amore può risvegliarsi. In questo period0 così importante, con tante buone stelle che accolgono i vostri favori, sarete portati verso ogni esperienza. Fate fare al destino e scegliere per il meglio. L’amore e la vita familiare sono agitati in positivo, questo è un buon periodo anche per quanto concerne le nuove relazioni, ma soprattutto queste settimane possono riportare in auge i sentimenti. Se c’è qualcuno che vi avvicina, non dite no.

Oroscopo Leone: La situazione astrale è un po’ controversa, il periodo attuale sarebbe anche favorevole ma siete voi stessi a trascinarvi delle difficoltà, soprattutto in amore! Ci sono dei rapporti da chiarire o situazione di grande nervosismo che vanno affrontate con le massime chiarezza e attenzione. Allontanatevi dalle persone che vi creano agitazione e problemi. In amore, solo le coppie più forti sono riuscite a superare una fase di grandi conflitti, comunque, adesso le cose vanno meglio. Chiudete i rapporti che non sono più validi. Sul lavoro ci potrebbero essere vittorie e cambiamenti.

Oroscopo Vergine: Siete nervosi o appesantiti, si apre un periodo di possibilità. Tuttavia sono le scelte ad essere un problema. Saturno opposto già da mesi comporta una revisione del lavoro, potresti non sapere cosa fare, come se il vecchio non contasse più e il nuovo attraesse più di tutto il resto. In amore le difficoltà sono necessarie e servono a capire meglio il partner. C’è stata una forte crisi o una lontananza, anche nelle coppie più datate ci sono divergenze dettate da motivi banali, il partner dice una cosa e tu non sei d’accordo. Lasciare il certo per l’incerto? Non lo fareste mai, eppure siete arrivati a un punto in cui non potete più continuare a fare le stesse cose.

Oroscopo Bilancia: Qualche complicazione può esserci, ci sono disturbi che riguardano il lavoro, le vostre iniziative, e ricordate che avete chiuso tutto ciò che è superfluo. Rispetto a febbraio il vostro atteggiamento è cambiato. Fino a quasi un mese fa cercavate di tenere tutto sotto controllo, di non parlare per evitare di metterti negli impicci. Siete stati anche rimproverati quelle volte che vi siete esposti, poiché secondo qualcuno sbagliavate sempre. Ma le cose devono cambiare, non sarete più una vittima, una persona remissiva e placida. Attenzione a non confondere la tolleranza e la gentilezza con la remissività. In ambito affettivo, non si può più tollerare. Le conoscenze fatte in questo periodo sono importanti.

Oroscopo Scorpione: Le relazioni sentimentali sono premiate da Venere. Anche chi è stato deluso da un amore potrebbe fare un incontro speciale anche senza pensare che sia per tutta la vita. La situazione astrale è comunque complicata per quanto riguarda il lavoro. È probabile che Marte contrario porti una questione di famiglia da risolvere, i genitori dovranno occuparsi dei figli o viceversa. La prossima settimana parte un periodo di grande forza che vale sia per l’amore che per il lavoro. Contenziosi per alcune spese che riguardano una parente o una persona cara.

Oroscopo Sagittario: Situazione particolare, c’è confusione nell’aria. Se ci sono due storie d’amore in ballo o un’indecisione di carattere sentimentale dovete fare attenzione. Il vostro cielo è molto attivo per ciò che riguarda il lavoro ma indeciso in tema di sentimenti, sarebbe il caso di recuperare un po’ di tranquillità, Paolo Fox si rivolge a chi ha avuto un problema fisico di recente. Semaforo verde per le amicizie nuove. I rapporti che funzionavano bene il mese scorso proseguono discretamente, relazioni da definire.

Oroscopo Capricorno: E’ una fase di grande energia, i pianeti sono in buon aspetto e ti danno il giusto sprint e le possibilità sono notevoli. In amore, sarete in grado di differenziare un’attrazione futile da un trasporto più importante. Non è da escludere che qualche rapporto recuperi proprio adesso, o che ci sia qualcuno che torni dal passato. Se siete stati delusi, le novità per recuperare non mancheranno. Molto dipende da voi, con un cielo così basta frequentare posti piacevoli dove sia facile incontrare e il gioco è fatto. Non è certamente il momento di chiudervi in casa.

Oroscopo Acquario: Gli stimoli sul lavoro sembravano finiti, tornano protagonisti. È tempo di farvi sentire, il periodo è valido per intraprendere un nuovo amore o per trasformare l’amicizia in qualcosa di più importante. La comunicazione di coppia dovrebbe tornare, in caso di chiusure amorose, vi sarà più facile farvene una ragione. Questo è un momento utile per rendere viva nuovamente una storia, per le sensazioni amorose che possono essere trovate in ogni momento della giornata. È un ottimo cielo per chi vuole fare i progetti da giugno in poi quando Giove tornerà favorevole.

Oroscopo Pesci: C’è qualcosa di nuovo nella vostra vita, finalmente un po’ di serenità che andrà crescendo. Venere nel segno porta l’amore in primo piano, c’è chi farà scelte importanti da questo punto di vista. Buon momento per il lavoro, chi non ha un’attività, chi sta aspettando una notizia, dovrebbe muoversi e cercare. I consensi non tarderanno ad arrivare. I tormenti sentimentali sembrano inferiori e voglio sollecitare all’azione i nati Pesci che hanno una nuova storia, saranno giornate intriganti. Se c’è un contratto da firmare, però, bisogna concludere tutto entro la fine di maggio. Dopo le occasioni potrebbero svanire o essere meno importanti. Questo vale anche per le trattative riguardanti acquisti o vendite, una mediazione potrebbe essere utile.