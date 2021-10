Oroscopo Paolo Fox di oggi 20 Ottobre, le previsioni segno per segno

Ecco le previsioni in amore, fortuna e lavoro segno per segno dell'oroscopo di Paolo Fox, ogni mattina in diretta da Radio Lattemiele:

Oroscopo Paolo Fox Ariete: In amore possono nascere delle belle intese con persone del segno dei Gemelli e dell’Acquario. Sul lavoro invece hai dei grandi progetti in cantiere ma non fare sempre di testa tua, ascolta che il parere degli altri.

Oroscopo Paolo Fox Toro: In amore qualche problema interiore presto si risolvera. Sul lavoro invece attenzione agli investimenti, non fare il passo pèiù lungo della gamba.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: In amore entro metà novembre verrai a capo di alcuni nodi irrisolti. Sul lavoro invece anche se riesci sempre a cavartela, attenzione alle pratiche legali.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: In amore la giornata è piuttosto tranquilla, non ci saranno grandi stravolgimenti. Sul lavoro invece cerca di stare tranquillo e non essere azzardato solo perchè senti il desiderio di metterti in gioco.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Belle emozioni in vista: Venere e Luna sono favorevoli. Lavorativamente parlando invece cerca di portarti avanti perchè nelle giornate di giovedì e venerdì si registrerà un calo.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: In amore è il momento giusto per decide cosa fare e se è il caso di abbandonare certi sentimenti. Sul lavoro invece è possibile un pò di stress causato da questioni legali.