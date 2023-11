Oroscopo Paolo Fox di oggi 21 novembre 2023: le previsioni segno per segno

Le ultime novità, l’andamento di fortuna e amore, ma anche salute e lavoro, nel nuovo oroscopo di Paolo Fox. Di seguito le previsioni astrali per la giornata di martedì 21 novembre.

Oroscopo Ariete Paolo Fox: Giornata positiva in un periodo che resta per voi molto valido, sembrate davvero treni in corsa in questo momento ma è importante capire bene la destinazione! Non perdete tempo e rimanete concentrati sulle cose importanti, gestite al meglio ogni progetto valutando le vostre azioni in anticipo. L’ideale sarebbe anche circondarsi di persone valide e di riferimento, anche se ciò non è sempre facile. É pensieroso chi deve risolvere un problema o un contenzioso economico, in arrivo ottime soluzioni soprattutto ad inizio anno… e a giugno arriverà anche Giove a favore che vi renderà la vita più semplice in amore.

Oroscopo Toro Paolo Fox: Sentite molta pressione in queste 24 ore, soprattutto chi gestisce un’azienda in proprio o ha fatto scelte importanti che riguardano la famiglia. Sarebbe il caso di staccare la spina, provare a rilassarsi e divertirsi anche quando magari all’inizio non vi andrebbe granché (o non ce la fate perché non avete tempo), le contraddizioni sono il vostro pane quotidiano ma in amore potrebbero rovinare qualcosa… A proposito, se volete spingere un progetto e il partner non è d’accordo sarà necessaria un altro po’ di pazienza, sia per evitare discussioni che magari per aspettare tempi migliori prima di lanciarvi in quest’avventura.

Oroscopo Gemelli Paolo Fox: Giornata strana con la Luna nervosa; non state vivendo i sentimenti in maniera appagante, non sembra esserci granché sintonia con il partner e inizia a manifestarsi un po’ di scontentezza nella relazione. Servirebbe accorciare le distanze se trovate problemi nella comunicazione o se ci si sta vedendo di meno a causa del lavoro. Avete bisogno di avere un complice più che un amante, qualcuno con cui sorridere, stare bene e fare progetti. Quando le cose vanno male però c’è una sola chiave di volta, una via di uscita infallibile: l’ironia!

Oroscopo Cancro Paolo Fox: É fondamentale in questa fase evitare conflitti sia con il partner che in famiglia, da dicembre la situazione sarà più tranquilla quindi resistete e mantenete la calma ancora per qualche giorno! Chi ha avuto problemi a livello emotivo e sentimentale, dunque, farebbe meglio a lasciar correre e aspettare tempi migliori invece che sbottare. In serata riuscirete a rilassarvi, anche parlare d’amore se occorre e se siete nel mood giusto (e lo è anche il partner). La fine di quest’anno proporrà qualcosa di intrigante riguardo un percorso che state seguendo.