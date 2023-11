Oroscopo Paolo Fox di oggi 23 novembre 2023: le previsioni segno per segno

C'è chi dovrebbe cercare di rallentare un po’, per non finire troppo presto le energie e chi, invece, potrà ambire a nuovi progetti e soddisfare le proprie ambizioni. Questo e molto altro nell’oroscopo del 23 novembre di Paolo Fox.

Oroscopo Ariete Paolo Fox: Questo è un cielo molto positivo soprattutto per chi studia, per chi sta lavorando a un nuovo progetto e per chi ha delle grandi ambizioni. Proprio perché siete molto ambiziosi state dedicando gran parte del vostro tempo alle questioni pratiche e al lavoro, dimenticando tutto il resto. L’amore, in questa fase della vostra vita, sta occupando un ruolo di secondo piano. Così facendo rischiate di allontanare o di raffreddare il vostro rapporto con la persona amata. Dovrete sfruttare il prossimo weekend per ritrovare il feeling con il partner.

Oroscopo Toro Paolo Fox: State spingendo troppo il piede sull’acceleratore anche per dare il massimo nel lavoro e per dimostrare agli altri di avere la piena padronanza della vostra vita. Così facendo vi state stressando o vi state stancando parecchio, finendo per esaurire le vostre energie e le vostre risorse mentali. Forse dovreste cercare di riposare di più e di dedicare più tempo al vostro benessere psicofisico, anziché pensare sempre al lavoro e agli impegni quotidiani. Tenere testa a tutto e a tutti non sarà facile in questo periodo. Dovrete cercare di trovare le giuste motivazioni magari dedicandovi ad un hobby creativo.

Oroscopo Gemelli Paolo Fox: La Luna attiva nel vostro segno sarà compensata in parte dalle tante opposizioni planetarie che inevitabilmente porteranno grattacapi e ritardi. Non è un periodo facile per le persone nate sotto il segno dei Gemelli. Molte situazioni non si incastreranno nel modo giusto e questo potrebbe farvi perdere la pazienza. Dovrete cercare di non perdere il lume della ragione, anche perché si tratta di una fase transitoria che andrà presa con le pinze. Chi deve organizzare un evento o si trova a capo di una struttura andrà incontro ad ostacoli o impedimenti. Servirà pazienza e lucidità.

Oroscopo Cancro Paolo Fox: La Luna contraria potrebbe causarvi qualche ritardo o qualche polemica di troppo. Secondo l’Oroscopo del giorno, queste stelle metteranno a dura prova la vostra pazienza. Cercate di fare ogni tanto buon viso a cattivo gioco, anche perché affrontare di petto ogni situazione potrebbe risultare molto stressante e faticoso. Del resto non vi mancano i motivi per essere ottimisti, basta pensare che nel 2024 avrete Saturno e Giove che vi spianeranno la strada verso il successo, soprattutto nella prima parte. Attenti alle scenate di gelosia e ai sospetti che potrebbero irritare il partner.