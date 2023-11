Oroscopo Paolo Fox di oggi 24 novembre 2023: le previsioni segno per segno

Un venerdì, che si potrebbe definire “nero” pensando al Black Friday, ma che potrebbe essere favoloso per alcuni segni zodiacali. Non resta che scoprirlo leggendo l’oroscopo del 24 novembre di Paolo Fox.

Oroscopo Ariete Paolo Fox: Marte in trigono vi darà una marcia in più e vi consentirà di vincere delle sfide importanti. Chi deve superare un esame, un test o sta portando avanti un progetto importante, adesso avrà la strada spianata verso un’affermazione importante. Anche in amore ci sarà modo di raggiungere dei traguardi inattesi. Sono in arrivo dei cambiamenti importanti che possono riguardare soprattutto la casa e la famiglia. I troppi impegni sul lavoro potrebbero distrarvi un po’ e tenervi lontani da casa, ma alla lunga ne sarà valsa la pena. Qualche problema potrebbe sorgere nel rapporto con il segno della Bilancia.

Oroscopo Toro Paolo Fox: Ultimamente siete stati un po’ tormentati e nervosi e questo non vi ha messo in condizione di vivere la vostra vita con la giusta serenità. A breve la Luna sarà in aspetto positivo e vi consentirà di recuperare le energie perdute e di ritrovare anche la voglia e il desiderio di stare con gli altri. Ci sarà modo, nel fine settimana, di poter organizzare qualcosa di intrigante insieme al partner o ad amici cari. Giove nel segno vi consentirà di gestire il vostro denaro e i vostri risparmi in maniera assennata, evitando di fare spese inutili o acquisti impulsivi.

Oroscopo Gemelli Paolo Fox: Il fine settimana inizierà in maniera polemica soprattutto per via dell’opposizione di Marte. Non tollerate questo periodo caratterizzato da lunghe attese e da scontri con persone che non si dimostrano aperte o collaborative con voi. Si tratta solo di una fase passeggera che dovrà essere gestita con calma e lucidità. Voi avete la capacità di programmare le cose con rapidità e con un certo ritmo e non sempre gli altri riescono a stare al vostro passo. Questo vi innervosisce ed è fonte di litigi e di scontri. Cercate anche di rispettare il modo di essere degli altri.

Oroscopo Cancro Paolo Fox: Non amate avere accanto un partner che dà tutto per scontato. Per questo non mancheranno gli scontri e le polemiche nel corso del fine settimana. Secondo l’oroscopo del giorno, la troppa dedizione al lavoro vi sta portando ad allontanarvi dal partner o dalla famiglia. Tutto ciò che dovrete fare in questo momento è non perdere la lucidità e cercare di prendere le cose così come vengono, senza forzare gli eventi. Potrebbero esserci scontri con il partner anche per questioni legate alla troppa possessività o alla gelosia.