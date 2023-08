Oroscopo Paolo Fox di oggi 3 agosto 2023: le previsioni segno per segno

Un nuovo giorno sta per cominciare ed entriamo ufficialmente nella seconda parte della settimana. Allora scopriamo come andrà il giovedì secondo le previsioni astrali contenute nell’oroscopo di Paolo Fox del 3 agosto.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: In questa giornata di giovedì sarai molto ricercato dagli altri e questo ti consentirà di ampliare le tue conoscenze e di fare amicizia con nuove persone. In campo sentimentale la situazione potrebbe farsi molto interessante in queste prime giornate del mese di agosto. Devi iniziare a credere di più nei tuoi progetti e in te stesso, solo così potrai ottenere grandi risultati. Attenzione a non voler bruciare troppo le tappe, per raggiungere gli obiettivi ci vuole costanza e non fretta.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Prima di prendere qualche decisione, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, sarà il caso di valutare bene tutte le opportunità. Con il tuo modo di fare potresti ferire le persone che ti stanno intorno o chi ti vuole bene. Di conseguenza sarà meglio non fare scelte affrettate. Hai una grande voglia di amare e tutte le carte in regola per vivere bei momenti nel settore sentimentale. Se sei single non chiuderti in casa. Nel settore lavorativo stanno per arrivare delle belle novità.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Nella giornata di giovedì i nati sotto il segno dei Gemelli potrebbero risentire di qualche piccolo acciacco. Il consiglio, dell’astrologo è quello di riposare e cercare di ricaricare le batterie, anche in vista del primo fine settimana del mese di agosto. Il lavoro sta andando molto bene, quindi puoi goderti i traguardi raggiunti e continuare a puntare in alto. Nel settore sentimentale sarà meglio evitare polemiche.

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: Nei prossimi giorni sono in arrivo nelle opportunità ma dovrai essere bravo a coglierle al volo. La tua condizione fisica è ottima e il tuo quadro astrale ti dà una mano a sfruttare la situazione positiva. Devi concentrarti sulle cose importanti e non su quelle futili. Nell’ultimo periodo c’è stata un po’ di confusione in amore, adesso è arrivato il momento di sistemare anche questo settore della tua vita.