Oroscopo Paolo Fox di oggi 4 dicembre 2023: le previsioni segno per segno

Inizia una nuova settimana: quali sono i consigli e le suggestioni per i segni zodiacali? Scopriamolo con le previsioni di Paolo Fox.

Oroscopo Ariete: Per voi, Arieti, domani si prospetta una giornata di svago e distrazione, un ottimo modo per ricaricare le energie. È consigliabile staccare la spina dal lavoro e concedersi un po’ di divertimento. La vostra leadership naturale sarà evidente, e potreste trovare piacere nell’assumere una piccola responsabilità che non vi peserà affatto.

Oroscopo Toro: Nonostante una posizione astrale disarmonica tra la Luna e Urano, voi, Tori, avete la possibilità di sfruttare il vostro estro artistico per fare colpo sugli amici. Se vi trovate a dover fare cambiamenti di colori o scegliere sfumature, optate per tonalità soffuse e delicate che si armonizzino con l’ambiente.

Oroscopo Gemelli: Grazie alla vostra astuzia, Gemelli, riuscirete a evitare trappole. È consigliabile prestare attenzione a email sospette e mai condividere i vostri dati online. Il nervosismo potrebbe essere trasformato in una sana attività fisica. Una piacevole passeggiata al parco potrebbe essere proprio ciò di cui avete bisogno per ricaricare le batterie.

Oroscopo Cancro: Sebbene un familiare avesse promesso aiuto nella preparazione del pranzo domenicale, potreste preferire gestirlo da soli. Diffidate di chi ha solo teoria senza pratica: la competenza pratica è fondamentale e chi si atteggia troppo potrebbe non essere all’altezza.