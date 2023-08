Oroscopo Paolo Fox di oggi 5 agosto 2023: le previsioni segno per segno

Un nuovo giorno sta per cominciare ed entriamo ufficialmente nella seconda parte della settimana. Allora scopriamo come andrà il giovedì secondo le previsioni astrali contenute nell’oroscopo di Paolo Fox del 5 agosto.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: In questa giornata di sabato potresti risentire della stanchezza accumulata durante la settimana. Il tuo fascino ti aiuterà, in particolare se sei alla ricerca di nuove avventure. Se c’è qualcosa che non va in amore, cerca di trovare subito una soluzione, altrimenti poi sarà troppo tardi per recuperare una relazione. Nel settore lavorativo tenete gli occhi aperti perché potrebbero arrivare interessanti novità nel corso di questo mese di agosto.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Queste sono 24 ore da dedicare all’amore secondo le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox. In generale questo non è un periodo facile, a causa dei molti impegni lavorativi. C’è chi sta facendo di tutto per ostacolarti, ma tu riesci comunque ad andare avanti per la tua strada. La giornata è molto interessante per l’amore e dovresti farti avanti con la persona che ti piace. Nel lavoro sei ancora dubbioso, ma devi chiarirti le idee, anche perché a breve dovrai organizzarti per la stagione autunnale.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Adesso è arrivato il momento di tirare fuori le tue doti professionali e personali. Potrebbe essere il momento giusto per buttarsi su un nuovo progetto. Hai tante idee alle quali dare forma. In amore c’è Venere in opposizione, che spinge ad allontanare le tensioni. Per quanto riguarda il lavoro, i dipendenti sono favoriti, anche se ci sarà bisogno di rimboccarsi le maniche.

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: Qualcuno sta cercando di metterti in difficoltà nel lavoro. Sabato è la giornata ideale per mettere in luce le tue qualità e farti apprezzare per quello che vali. La Luna nel segno agevola i sentimenti. Qualcuno potrebbe vivere qualche bella emozione nel corso di questo primo fine settimana del mese di agosto. Il consiglio dell’astrologo romano è quello di non chiudersi in casa. Nel lavoro arrivano buone notizie e se svolgi una mansione creativa avrai anche maggiori vantaggi.