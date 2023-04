L'oroscopo Paolo Fox di oggi 5 aprile 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox Ariete: la Luna in opposizione non ti fa vivere le tue storie d’amore come avresti voluto. Sii prudente perché oggi sei poco disponibile e ribelle. Ci sono dei piccoli problemi familiari o che riguardano la casa. Sul lavoro, la presenza di Giove ti aiuterà a concludere un accordo. Oggi sei molto nervoso.

Oroscopo Paolo Fox Toro: il cielo suggerisce per le coppie in crisi un periodo di lontananza, ma in serata avrai comunque le idee più chiare. Cerca di evitare grossi sforzi fisici. Sul lavoro dovresti fare affidamento a persone più esperte di te, se stai aspettando una conferma arriverà entro la fine del mese, ma potrebbero anche arrivare delle novità. Cerca di eliminare l’ansia.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: in amore le cose non vanno più come prima e c’è qualcosa da rivedere, devi definire una volta per tutte alcuni rapporti. Buone notizie sul lavoro perché la prossima settimana Venere sarà nel tuo segno e porterà buone possibilità di riuscita in tante imprese. Dal punto di vista della salute stai recuperando.

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: in amore il peggio è passato, sia per chi ha deciso di cambiare partner e sia per chi ha deciso di restare in coppia. Oggi sei molto stanco. Questa non è una delle migliori giornate lavorative, anche se inizia ad arrivare qualche proposta. Cerca di non fare sforzi in eccesso.