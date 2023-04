Oroscopo Paolo Fox di oggi 6 aprile 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox Ariete: hai un particolare influsso dei pianeti che determinerà una presa di coscienza anche se oggi ci saranno delle recriminazioni. Potrebbe rompersi un’amicizia. Ci sono delle buone occasioni per chi è in cerca di un nuovo lavoro. Sii prudente perché oggi è una giornata un po’ complicata.

Oroscopo Paolo Fox Toro: sei molto arrabbiato con una persona e dovresti mettere da parte recriminazioni e gelosia. La seconda parte di questo mese ti stupirà. Cerca di non agitare troppo le acque in ambito lavorativo perché al più presto capirai quali sono le azioni migliori da fare. Stai vivendo una fase di recupero per la tua salute e ti senti meglio.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: questa è una bella giornata perché hai la Luna a tuo favore. Ci sono più opportunità in amore e più possibilità di chiarire delle vecchie incomprensioni. Anche se con qualche titubanza, qualcuno vorrà stare con te. Grazie alla tua forza potresti risolvere dei problemi nati nel week end. Bene sul lavoro perché questo è il mese di partenza per un nuovo traguardo da raggiungere. Hai una forma fisica migliore.

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: è sempre la particolarità delle persone ad attrarti, ma fai attenzione che non lo siano troppo. In questo momento ci sono molti influssi che scatenano il tuo romanticismo e scaldano il tuo cuore. Molti del tuo stesso segno si sono trasferiti o hanno cambiato lavoro. In questo momento sei un po’ agitato.