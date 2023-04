Oroscopo Paolo Fox di oggi 7 aprile 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox Ariete: questo pomeriggio chiarirai alcune incomprensioni. A partire dal giorno 11 Venere sarà dalla tua parte, quindi accetta tutte le proposte in arrivo. La tua motivazione ti fa affrontare le cose con più chiarezza. Buone notizie per chi lavora in proprio perché potrebbero arrivare delle nuove proposte. Cerca di controllare la tua emotività.

Oroscopo Paolo Fox Toro: la tua impulsività potrebbe causarti dei guai quindi fai attenzione alle parole. La Luna opposta ti causa molto nervosismo e prendi fuoco con poco. Buone notizie per le imprese perché dalla seconda metà del mese ci saranno dei risvolti positivi. Devi recuperare le energie, quindi non fare le ore piccole.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: la mattina è positiva, ma nel pomeriggio potresti avere un malinteso con qualcuno. Fatti scivolare le cose addosso e non prendertela se le cose non vanno come vorresti. Cerca di non affaticarti troppo sul lavoro altrimenti potresti commettere un errore di distrazione. Riposa di più, ne hai bisogno!

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: stasera sarai molto stanco e nervoso quindi evita le polemiche. Il cielo è favorevole, ma sul lavoro potresti discutere con qualcuno a causa di un pagamento relativo ad una fattura. Questa sera sarai molto svogliato.