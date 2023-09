Oroscopo Paolo Fox di oggi 7 settembre 2023: le previsioni segno per segno

Cosa ci aspetta per oggi, 7 settembre 2023, secondo le stelle? Lo scopriamo con l’oroscopo del giorno di Paolo Fox. Ecco le previsioni e le anticipazioni del famoso astrologo per amore, fortuna, lavoro, salute.

Ariete

State vivendo un periodo in cui si alternano momenti di grande felicità a momenti di stress e tensione. Questa giornata porterà opportunità in termini di lavoro, ma ci saranno anche momenti di vuoto e di noia. L’opposizione di Marte è un monito particolare per chi fa spesso mosse azzardate sul lavoro. Non è il momento di correre rischi inutili. Spesso desidererete un maggiore riconoscimento delle vostre buone qualità. Alcune relazioni sentimentali potrebbero diventare ancora più complicate di quanto non lo siano ora e trasformarsi in un puzzle complesso e molto difficile da risolvere.

Toro

Entro la metà del mese arriveranno notizie importanti e si risolveranno situazioni da tempo in stallo. Chi è in attesa di notizie su eredità o pratiche di restituzione ne trarrà beneficio. Molti dovranno affrontare decisioni importanti che richiedono grande coraggio. Continua una fase di vita davvero difficile, in cui si vuole cambiare tutto e iniziare qualcosa di nuovo ed entusiasmante. I single si sentiranno pieni di energia, grazie anche all’influsso favorevole delle stelle. Questa vitalità sarà contagiosa e trascorrerete una giornata eccellente e di condivisione sotto tutti i punti di vista. Per le coppie si prospetta una serata molto interessante.

Gemelli

La Luna in buon aspetto con Venere vi raggiungerà in grande stile oggi, creando una situazione molto interessante ed eccitante. Questa è anche l’occasione per liberarsi a livello emotivo e vivere una bella avventura senza crearsi troppe paranoie. Sabato e domenica saranno molto impegnativi dal punto di vista sociale. Vi sentirete pronti a scoprire la bellezza delle relazioni e a creare momenti indimenticabili insieme. Se siete single, questa giornata promette di essere incredibilmente positiva. Il vostro desiderio di amore sarà al massimo.

Cancro

La seconda metà della settimana vi aiuterà a raggiungere obiettivi lavorativi che non è stato possibile realizzare nella prima metà. In particolare, un progetto che aveva avuto un inizio difficile ora si aprirà in modo affidabile e vi darà un senso di realizzazione. Secondo l’oroscopo di oggi, molte novità vi aspettano nei prossimi giorni. È anche vero che vi sentirete un po’ sotto pressione, perché ogni giorno dovrete mettere in mostra il vostro talento e dimostrare a qualcuno il vostro valore. Sarete immersi in un’atmosfera di energia positiva e questo vi spingerà a investire di più nel rapporto con il partner, che diventerà sempre più intimo e appagante. Se siete stati a lungo soli (non per scelta, ovviamente), il cielo vi proteggerà questo giovedì e permetterà alla vostra immaginazione di rifiorire.