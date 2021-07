Cosa sappiamo di... | Ostfildern, la città gemella tedesca di Mirandola

Mirandola, oltre alla francese Villejuif, ha un’altra gemella europea: è tedesca, è circondata dalle fertili colline orientali di Filder (da cui prende il nome), possiede 40mila abitanti ed è composta dall’unione di quattro distinti distretti, con l’aggiunta di una zona relativamente più giovane ma da una storia antica. Stiamo parlando di Ostfildern, gemella mirandolese dal 2002.

Ostfindern: 4 distretti + 1

La cittadina tedesca si trova nel sud della Germania, nel Baden-Württemberg, a soli 8 km di distanza da Stoccarda. E’stata ufficilamente costituita nel 1975 in seguito alla fusione di quattro piccoli comuni, gli attuali distretti di:

Nellingen

Con circa 10.500 abitanti, Nellingen è il distretto più grande delal città. Sulla rotta della Hindenburgstrasse, principale via dello shopping nonchè asse di sviluppo urbano del distretto, è possibile imbattersi nella scuola e centro sportivo con il KuBinO, un edificio multifunzionale per l'istruzione, il municipio, l'ufficio principale della biblioteca comunale e una piscina coperta.

Di rilevante importanza è il più grande complesso storico della città composto dal monastero benedettino, circondato dall’alto campanile della chiesa romanica, dall'antica canonica e dall'edificio Propsteige.

Parco Scharnhauser

E’ la parte più giovane della città, ma ha una lunga storia: il nome deriva dal Royal Private Stud Scharnhausen, cambiato in seguito per via della presenza stabile dell’esercito americano nella seconda metà del Novecento: l’area in questione era destinata ad uso prettamente militare, in particolare come base aerea della Wehrmacht e come caserma degli Stati Uniti "Nellingen Barracks". Dopo che gli americani si ritirarono nel 1992, la città progettò un insediamento civile del sito di 140 ettari nel centro della città.

Attualmente, oltre a un'area di case a schiera, Parco Scharnhauser possiede quartieri con condomini, negozi, un mercato e un'area industriale sul bordo meridionale con vista sul Giura, giardini comunitari e una parte occidentale paesaggistica certificata area protetta. Caratteristiche anche le colorate sculture d'arte moderna raffiguranti coniglietti installate nel 2002.

Ruit

Con 7.900 abitanti, Ruit è il terzo distretto più grande. E’ caratterizzata dalla sede dell'amministrazione dell'edificio con il municipio, il centro comunitario in Otto-Vatter-Straße, la scuola sportiva statale Ruit im Zinsholz, un'abbazia samaritana e il polo ospedaliero.

Kemnat

Kemnat è il centro dell'industria della stampa e dell'editoria, il più importante del Baden-Württemberg, in particolare con il più grande gruppo editoriale di viaggi tedesco "MairDumont" e la sede dell'Associazione della stampa e dei media del Baden-Württemberg. Sebbene Kemnat fosse tradizionalmente più orientato verso Stoccarda, il luogo fu integrato nella "Ostfilderstadt" durante la riforma municipale. Kemnat è ora un distretto di Ostfildern con circa 5.400 abitanti.

Scharnhauser

Mentre gli altri quartieri di Ostfildern si trovano nella piana di Filder, Scharnhausen si trova nella pittoresca Körschtal. Il distretto è popolare poichè luogo di nascita di Philipp Matthäus Hahn, pastore, astronomo e inventore del XVIII secolo, ma non solo. Vi è un’altra attrazione, del tutto particolare, che attrae turisti appassionati di natura e paesaggistica: il vulcano Scharnhauser. O almeno, quello che ne rimane: presso i resti del camino del vulcano - una cavità semicircolare di circa 60 metri di diametro sul versante settentrionale della Körschtal tra Ruit e Scharnhausen - sono state rinvenute rocce calcaree probabilmente originarie e trasportate nella gcavità da eruzioni vulcaniche.

Altri gemellaggi

La tedesca Ostfildern è gemellata anche con i seguenti paesi europei: