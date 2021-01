Le 5 piante decorative che purificano l'aria degli ambienti domestici

Ammoniaca, benzene, formaldeide, toluene, cattivi odori. Queste 5 piante da interno sono un ottimo alleato per eliminare ed assorbire i gas nocivi

Da posizionare in grandi vasi sul pavimento, negli androni d’ingresso, appese o sostenute da supporti, le piante da interno che purificano l’aria domestica ed assorbono eventuali gas nocivi o cattivi odori sono molteplici. Vediamo alcuni esempi.

Il Fico Piangente

Ammoniaca, benzene, formaldeide, toluene. Se nel vostro appartamento è presente il fico piangente, o ficus benjamina, i gas nocivi sopracitati saranno assorbiti ed eliminati dagli stomi presenti in particolare sul lato inferiore delle foglie.

Presenta foglie dal colore verde uniforme o variegato, necessita di un ambiente luminoso come può essere una cucina od un soggiorno ma ,grazie alla sua capacità di adattamento, può vivere florido e sano anche in locali semibui o di mezz’ombra.

L' Edera Rampicante

Le caratteristiche plastiche e cromatiche dell’edera rampicante rendono l’omonima pianta facilmente riconoscibile: le foglie, lisce e lucide, presentano dalle 3 alle 5 punte e possono avere un colore verde uniforme o screziato di macchie e venature. E’ sempreverde e si differenzia da altri tipi di rampicanti dalla capacità di creare autonomamente il proprio sostegno grazie a radici aeree che guidano la crescita verso appigli come pareti o staccionate anche all’interno dell’ambiente domestico. Che sia posizionata sul pavimento del soggiorno in vaso o appesa sopra mensole o mobilia, l’edera rampicante si rivela essere una pianta decorativa molto apprezzata e presente nell’arredamento, e killer di muffa: secondo uno studio dell’American College, l’edera rampicante è infatti capace di eliminare il 78% delle muffe presenti nell’aria nell’arco temporale di 12 ore.

La Nephrolepis Exaltata Bastoniensis

Chiamata anche Felce di Boston la Nephrolepis exaltata appartiene alla famiglia delle Polipodiacee, presenta lunghe fronde ricurve con margini frastagliati. All’interno delle abitazioni predilige locali ombreggiati, lontano dall’esposizione diretta alla luce del sole ma sopporta egregiamente sia le alte che le basse temperature. E’ molto comune vederla presso uffici o appartamenti per via delle proprietà di purificazione dell’aria. In particolare:

assorbe gli odori

Rimuove la formaldeide

In ambienti chiusi aumenta il tasso di umidità dell’aria

Lo Spatifillo

Lo Spatifillo (o Spathiphyllum) appartiene alla famiglia delle araceae, originaria del Centro America. E’ una pianta da interno che presenta caratteristiche inconfondibili: delicate ed eleganti spate bianche incorniciate da foglie lanceolate e lucide color verde scuro. Ideale come centrotavola, appoggiata al suolo in un vaso di medie-piccole dimensioni, su mensole e mobilia, dona un tocco di colore e freschezza molto suggestivo. E’ inoltre particolarmente efficace nel combattere la formaldeide.

L'Anthurium andreanum

Dal fiore rosso, a forma di cuore e lucido come le ampie foglie verdi, l’Anthurium andreanum è una pianta erbacea proveniente dal Sud America che, in condizioni appropriate, garantisce una riduzione dall’impatto di ammoniaca e formaldeide presenti nelle abitazioni. La pianta necessita di temperature costanti e di esposizione all’ombra. Da evitare ristagni e contatto diretto con fonti di calore.