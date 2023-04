Un podcast alla scoperta di misteri, delitti e congiure dei castelli dell'Emilia Romagna

I misteri, le congiure, i delitti a corte nei manieri e castelli dell'Emilia Romagna raccontati in un podcast dallo scrittore emiliano Carlo Lucarelli - è il nuovo progetto audio, dal titolo "Giallo in Castello", dedicato agli antichi edifici storici della nostra regione. Un podcast suddiviso in 10 puntate e fruibile sulle principali piattaforme di audio streaming e sui canali social del turismo regionale e dei circuiti dei castelli.

Si tratta di una nuova produzione di APT Servizi Regione Emilia-Romagna con la collaborazione del circuito dei Castelli del Ducato e dei manieri: come se fossero tanti gialli, lo scrittore parmigiano racconta le storie misteriose che si sono consumate fra le stanze segrete dei manieri dell’Emilia-Romagna. E lo fa in una luce nuova e insolita, capace di tenere alta la tensione dall’inizio alla fine, dalla vita incredibile del Conte di Cagliostro alla maledizione degli Estensi, dagli inaspettati prigionieri e fuggiaschi delle prigioni dei Bentivoglio fino al Governatore del Frignano alle prese con uno stregone, passando per le tante figure femminili (Margherita dei Conti di Castrocaro, Giacoma Pallavicino del Castello di Scipione, Matilde di Canossa e sua madre Beatrice di Lorena) che hanno governato, dai castelli, i territori dell’Emilia-Romagna e non solo.

Come recita l’incipit di ogni podcast:

Se pensiamo ai castelli o alle rocche ci vengono in mente regine, principi, nobildonne e cavalieri. Magari impegnati a volteggiare su una musica da favola con i loro abiti eleganti. Ma i castelli sono stati prima di tutto dei luoghi militari, che servivano a difendere un territorio, dei luoghi di sangue e di scontri; anche se i pericoli, spesso, non vengono dall’esterno, ma proprio da chi sta più vicino...

Non si narrano i castelli concentrandosi solo su fantasmi e leggende, (che in ogni caso non mancano), bensì investigando protagonisti reali di avvenimenti drammatici e documenti storici.

Protagonisti del podcast sono il Castello e la Rocca di Agazzano (Pc) con citato il Castello di Rivalta (Pc), il Castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino (Pr), il Castello di Bianello (Re), la Rocca di Sestola (Mo), la Rocca dei Bentivoglio di Valsamoggia (Bo) strettamente legata nell'episodio al Castello Pallavicino di Varano De' Melegari (Pr), il Castello Estense di Ferrara, la Rocca di Riolo (Ra) con citata la Rocca di Ravaldino a Forlì, la Fortezza di San Leo (Rn), il Castello di Montebello (Rn).

La Rocca di Sestola

Per quanto riguarda la puntata incentrata sulla modenese rocca di Sestola, l'autore afferma:

"Non è una favola o una leggenda, ma una storia vera. Siamo nel 1751 e nel castello, costruito su un aspro sperone di roccia, avvolto dal buio e imbiancato di neve, di notte volano oggetti e gli strumenti suonano da soli. Il Governatore, che si è appena insediato cerca l’aiuto di un religioso. Il finale sarà inaspettato".

Hanno collaborato al progetto gli autori Sara Olivieri, Francesca Gianstefani, Antonello Grassi e Raffaele Pizzatti Sertorelli, coordinati da Beatrice Renzi. Il Progetto è cofinanziato dai Fondi Europei della Regione Emilia Romagna – Por Fesr 2014- 2020.