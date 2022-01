Segreti in cucina | Le 4 minestre in brodo delle rezdore modenesi ideali in inverno

Quando le temperature calano, un’alimentazione capace di donare energia e di riscaldarci risulta essenziale. Secondo l’antica gastronomia modenese, c’è solo un modo per affrontare il gelo dell’inverno: preparare una minestra con brodo e rimasugli di pasta fresca. Maltagliati, quadretti di pasta, pane raffermo, croste di parmigiano-reggiano sono solo alcuni tra gli ingredienti principali che le rezdore modenesi solevano utilizzare per realizzare semplici e sostanziosi piatti caldi. Vediamoli insieme.

Maltagliati con fagioli e crosta ( Maltaièe cun fasò e gràsta)

Ingredienti

200 gr di maltagliati

200 gr di fagioli borlotti

100 gr di funghi freschi

50 gr di burro

Alcune croste di parmigiano reggiano

2 cipolle

3 carote

3 spicchi d’aglio

1 gambo di sedano

Prezzemolo q.b.

Sale q.b.

Procedimento

Per prima cosa, la lavorazione delle verdure. Lavate accuratamente i funghi freschi sotto acqua corrente, asciugateli, tagliateli a fettine e metteteli da parte. Sbucciate le cipolle, pulite e lavate il gambo di sedano e le carote e infine tagliate a pezzettini.

In una pentola capiente, versate le verdure appena tagliate, i funghi, unite i fagioli borlotti, le croste di parmigiano-reggiano, gli spicchi d’aglio sbucciati e aggiungete 1 litro e 1\4 d’acqua. Lasciate cuocere il tutto per un’ora abbondante su fuoco moderato, dopo aver portato a ebollizione e aver abbassato la fiamma. Quando l’acqua bolle versate i maltagliati e lasciateli cuocere per pochi minuti. Spegnete il fuoco, aggiustate di sale, aggiungete prezzemolo tritato e burro, mescolate e attendete qualche minuto prima di portare in tavola.

Pancotto al balsamico ( Panèda a-l'asè balsàmich)

Ingredienti

500 gr di pane casareccio raffermo

450 gr di pomodori pelati

150 gr di parmigiano-reggiano (o pecorino)

2 cipolle

2 spicchi d’aglio

1 rametto di timo

50 gr di burro

2 cucchiai di olio extra-vergine d’oliva

1 litro di brodo di carne

2 cucchiai di aceto balsamico

Sale e pepe q.b.

Procedimento

Tagliate a fette il pane raffermo e ponetelo in forno in modo che si abbrustolisca un poco. Dopodichè conservatelo al caldo. In una pentola di terracotta versate l’olio EVO, il burro, le cipolle pulite e tritate e l’aglio affettato finemente. Soffriggete il tutto mescolando in continuazione con un cucchiaio di legno. Aggiungete poi i pomodori tagliati a pezzi. Versate il brodo all’interno della pentola di terracotta e portate a ebollizione.