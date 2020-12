La Zuccafocaccia, l'Erbazzone viola, il Plumspezia: le ricette natalizie della modenese Rossana Dian

Ecco le ricette delle prelibatezze pensate e realizzate dalle mani esperte della modenesissima Rossana Dian, ideali per imbandire la tavola nel periodo natalizio tra aperitivi, colazioni e gustosi pranzi e cene.

Il Pandoro

Ingredienti:

6 uova

250g di farina multicereali

200g di zucchero di canna

1 scorza di limone

110ml di olio di semi

170ml di succo d’arancia

40ml di latte di soia

16g di lievito istantaneo per dolci

Procedimento:

Dividete 6 albumi da 6 tuorli. Mescolate con le fruste i tuorli con 200g di zucchero canna, poi aggiungete gradualmente l’olio di semi, 1 scorza di limone, il succo d’arancia filtrato ed il latte. Infine aggiungete anche la farina setacciata. Con una spatola mescolate dal basso verso l’alto e aggiungeteci gli albumi montati molto gradualmente. Alla fine, aggiungete il lievito, anch’esso setacciato. Versate l’impasto su uno stampo imburrato e cucinate al forno statico a 180°C per 50minuti. Sfornate e capovolgete su una griglia forata. Aspettate un po’ prima di togliere lo stampo.

L'omobiscotto

Ingredienti:

300 gr di farina integrale

100g zucchero di canna

70g olio di semi di mais

70g acqua minerale

Procedimento:

Unire tutti gli ingredienti insieme ed impastare. Una volta ottenuto un composto omogeneo, con l’aiuto del matterello stendere la pasta di

spessore circa 1 cm. Prendere delle formine ed adagiarle sull’impasto creando i biscotti.

Mettere in forno funzione statico a 180 gradi per 25 minuti.

L'Erbazzone viola

Ingredienti per l'impasto:

500g farina multicereale

100g di olio evo

200g latte di soia (o quello che preferite)

1 cucchiaino di lievito istantaneo

Ingredienti per il ripieno:

1 cavolo viola

30g di parmigiano reggiano grattugiato

9 cucchiaini di crescenza senza lattosio

Timo, salvia, origano e basilico q.b.

Sale, pepe e olio q.b.

Lavare e tagliare finemente il cavolo viola. Metterlo a stufare nella wok precedentemente unta con un filo d'olio per circa 25 minuti, deve

risultare ben appassito il cavolo. Nel frattempo, in una ciotola unire farina, lievito, olio e latte. Mescolare bene il tutto e passare ad impastare su un piano di lavoro. Dividere in due l'impasto. Stendere con il matterello la prima parte e posizionarla sulla teglia forno rettangolare #cucinosano e poi procedere stendendo la seconda.

Una volta cotto il cavolo, aggiustare di sale e pepe, aggiungere le erbe aromatiche precedentemente tritate e il parmigiano. Mescolare bene il tutto e versarlo sopra l'impasto steso. Con un cucchiaino mettere dei ciuffetti di crescenza e chiudere il ripieno con l'altra parte di impasto. Chiudere bene i bordi e con una forchetta bucherellare l'impasto in modo che poi prenda aria. Fare un paio di spruzzate di olio su tutta la superficie della pasta e ultimare con dell'origano secco. Mettere in forno statico preriscaldato a 200°C per 20-25 minuti.

Crochette di Legumi da aperitivo

Ingredienti:

2 scatole di fagioli cannellini da 60 g

2 scatole di fagioli rossi

2 scatole di lenticchie

Rosmarino, sale, pepe, olio extra vergine d’oliva qb

1 cucchiaino di curcuma

4 cucchiai di Parmigiano Reggiano DOP

130g di pane grattugiato

Procedimento:

Unire i fagioli cannellini con i fagioli rossi e le lenticchie. Condire con rosmarino, sale, pepe e un cucchiaino di curcuma. Dopodiché,

mescolare il tutto e frullarlo. Aggiungere all’impasto quattro cucchiai di Parmigiano Reggiano DOP e il pane grattugiato. Infine, formare delle polpette, adagiarle su della carta forno, condirle con un filo di olio extra- vergine d’oliva e cuocere in forno ventilato a 180°C per 20 minuti.

I Melaffin

Ingredienti:

2 mele

1 limone non trattato

400 gr di farina di grano tenero

70 gr di zucchero di canna integrale

1 bustina di lievito

100 gr di olio di mais

100 gr latte di riso o soia

3 uova

1 yogurt alla vaniglia

1 cucchiaio di cannella

Procedimento:

Tagliare 2 mele a cubetti, aggiungere della scorza di limone non trattato e successivamente spremere il limone. Aggiungere la farina, lo

zucchero, una bustina di lievito, l’olio di mais, il latte di riso, le uova e uno yogurt. Aggiungere 1 cucchiaio di cannella. Amalgamare il tutto e versare dentro le mele a pezzetti.

Tagliare a spicchi larghi una mela e adagiarli sui muffin per decorarli. Infornare in forno statico a 180 gradi per 25 minuti.

La zuccafocaccia

Ingredienti per 2 focacce:

1 zucca mantovana da 1 kg

Salvia e rosmarino q.b.

Sale e olio evo q.b.

300ml di acqua

Per l’impasto:

10g di lievito secco di birra

350ml di acqua

200g di farina 0

200g di farina integrale

50g di farina di semola

6g di sale

10g di olio evo

Mix di semi a piacere q.b.

Fiocchi di sale integrale q.b.

Procedimento:

Tagliare la zucca in 4 parti e privarla dei semi. Condire con un poco di olio evo, un pizzico di sale, salvia e rosmarino e cuocere in forno in

modalità grill ventilato a 180°C per 45 minuti. Prendere solo la polpa, unirla a 300g di acqua e frullare.

Sciogliere il lievito in 50g di acqua. Aggiungere le farine, 6g di sale, 10g di olio e la crema di zucca creata prima e impastare.

Stendere metà impasto nella teglia reattangolare 35x27x3 e l'altra metà nella tortiera alta tonda da 26cm. Lasciare lievitare 3 ore.

Creare i classici buchi e condire con rosmarino, salvia e delle spruzzate di olio. Oppure potete aggiungere dei semi, fiocchi di sale e un filo di olio. Cuocere in forno statico a 220°C per 20 minuti.

Il Plumspezia

Ingredienti:

150g di farina integrale

100g di farina 0

150g di miele di acacia (o quello di preferenza)

50ml di succo di arancia

100ml di acqua

1 arancia non trattata

8g di lievito (o bicarbonato)

1 cucchiaino di cannella in polvere

1 cucchiaino di zenzero

1 cucchiaino di noce moscata

Per decorare:

1 cucchiaino di marmellata d'arancia

1 cucchiaino di miele di acacia

1 cucchiaio di succo d'arancia

Procedimento:

Versare in una ciotola la farina integrale e la farina 0, aggiungere il lievito e mescolare. Dopodiché aggiungere lo zenzero, la noce moscata e la cannella. Mescolare il tutto. Grattugiare sopra il composto della scorza di arancia e spremerne il succo, mescolare e aggiungere l’acqua. Frullare il tutto aggiungendo poi il miele. Con l’aiuto di una spatola adagiare il composto in una teglia forno #cucinosano. Tagliare un'arancia a fette e poggiarle sulla torta. Aggiungere del miele come decorazione. Cuocere in forno statico a 180 gradi per 40 minuti circa. Fate sempre la prova dello stecchino per sapere se è pronta. Per decorare la torta utilizzare qualche fetta di arancia. In una ciotola versare un cucchiaio di succo d’arancia, un cucchiaio di marmellata d’arancia e un cucchiaino di miele. Mescolare e spennellare sulla torta appena sfornata.

Gli Involtini di cavolo viola

Ingredienti:

1 cavolo cappuccio viola

60g pane grattato

60g parmigiano

1 cucchiaio di prezzemolo

Pepe q.b.

Paprika dolce q.b.

1 mozzarella light senza lattosio

Erba cipollina

Olio Evo

Procedimento:

Pulire le foglie del cavolo mantenendole intere e farle bollire per 15 minuti. Scolare le foglie e raffreddarle sotto l’acqua corrente.Prendere

una ciotola a parte e unire il pan grattato, il parmigiano e il prezzemolo. Condire con sale, pepe e paprika dolce a piacere.Farcire le foglie con il composto ottenuto e qualche pezzetto di mozzarella light, chiudere le foglie su se stesse formando un involtino.Per mantenere chiusi gli involtini, usare un filetto di erba cipollina.Adagiare gli involtini in una teglia forno antiaderente cucinosano e cuocere in forno a 180 gradi per 20 minuti.