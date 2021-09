50 TopPizza 2021 | 5 pizzerie di Modena tra le migliori d'Italia, a Maranello una tra le prime 100

Si tratta della "Pizzeria La Bufala" di Maranello, classificatasi al 75° posto in Italia. Tra le pizzerie eccellenti 2021 troviamo "La Smorfia", "Pizzeria del Viale 2.0", "Pizzeria Vesuvio", "Taste It" e la carpigiana "Zerocinquenove"

Tra conferme e sorprese, è stata rivelata una tra le migliori guide presenti sul web interamente dedicata alla pizza. In Italia, in Europa e nel mondo, sono state premiate le pizzerie che hanno saputo conquistare il palato dei consumatori in un connubio di raffinatezza, bontà, sostenibilità e ricercatezza delle materie prime.

Tra le varie categorie in lizza, si conferma migliore pizzeria al mondo "I Masanielli" di Francesco Martucci (Caserta), mentre per quanto riguarda la provincia modenese "Pizzeria La Bufala"si classifica tra Le grandi Pizzerie al 75° posto. Sono 5, invece, le pizzerie del territorio elencate nella categoria Pizzerie Eccellenti 2021. Vediamole:

Pizzeria La Bufala

Dove: Piazza Giovanni Amendola 1, Maranello (MO)

Premio: Grandi pizzerie 2021, 75° classificata su 100

"Non può lasciare indifferenti. Sembra una vecchia pizzeria di paese – tavoli e sedie in plastica, ambiente popolare – e poi ci trovi la classe di Gianni Di Lella, uno che va a braccetto con Massimo Bottura e sperimenta spesso le sue nuove creazioni in via Stella nei forni della Francescana. Lì è nata la sua icona, “Come una lasagna”, cotta a bocca di forno per essere più croccante e per utilizzare il cornicione come se fosse il pane che da bambino intingevi nel ragù ancora caldo. Tanta ricerca, prezzi accessibili (5 euro la Margherita, poi si sale), servizio nei tempi. La sede della Ferrari, che dista poche centinaia di metri, testimonia che Maranello è veramente un luogo fuori dal normale".

La smorfia

Dove: Via Roma 52, Nonantola (MO)

Premio: Pizzerie eccellenti 2021

"La proposta della “la Smorfia” di Nonantola è una pizza eccellente di ispirazione napoletana: l’impasto è davvero spettacolare, leggerissimo, lievitato e leggermente croccante e gli ingredienti tutti di altissimo livello. Notevoli tutti gli abbinamenti proposti, che contemplano tradizione partenopea con inserti innovativi molto interessanti: da non perdere, per i golosi, la “Bologna”, con fiordilatte, ricotta di bufala, mortadella aggiunta fuori dal forno, granella di pistacchio e carciofini rustici. Ottima carta dei vini e delle birre artigianali, servizio impeccabile, dehor nel centro storico molto gradevole".