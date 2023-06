La Modena nascosta | Dove si trovano la Torre dei Modenesi e la Torre dei Bolognesi?

Non sono nè la Ghirlandina nè la Torre degli Asinelli ma parte dell'imponente sistema difensivo che in passato circondava e proteggeva dalle invasioni il centro abitato di Nonantola. Un tempo erano sette torri, ora sono solo due: la Torre dei Modenesi, denominata anche Torre vecchia, e la Torre dei Bolognesi, o Torre nuova.

La Torre dei Modenesi

E' la più antica delle due, è alta 30,50 metri ed è ubicata all'ingresso occidentale del centro storico di Nonantola, in Via Roma. Ciò che la contraddistingue sono elementi architettonici e artistici di rustica eleganza come l'orologio del Comune, posto sulle due facciate della torre, orientale e occidentale.

E' costruita in mattoni a vista, possiede finestre coronate da un arco a tutto sesto, una cornice di arcatelle pensili e una merlatura guelfa nella parte superiore, visibile solo in parte. Di estrema importanza per i nonatolani, inoltre, è l'immagine della Madonna con Bambino, opera dipinta su vetro nel 1980 dal pittore modenese Romano Buffagni che si ispira all'omonima immagine originariamente ad affrescata sul muro della torre.

Dal 1261 ad oggi i suoi ambienti furono adibiti a prigione, ad abitazioni per le famiglie più povere e a rifugio contro i bombardamenti durante la seconda guerra mondiale. Fino al 2012 è stata la sede delle attività culturali musicali di Nonantola ed oggi è utilizzata da alcune associazioni a scopi culturali.

La Torre dei Bolognesi

E' la torre "nuova" di Nonantola, ubicata nella parte sud orientale del paese, in corrispondenza di Via Montegrappa e Viale Rimembranze. Di fattezze molto simili alla Torre dei Modenesi, ha, a differenza sua, un elemento "invisibile" che la contraddistingue, una reputazione storica macchiata da infamia che aleggia nei suoi dintorni. Secondo quanto riportato nei racconti di Tiraboschi, agli inizi del XIV secolo, in piena lotta tra Modena e Bologna per il controllo del territorio, i bolognesi riuscirono a conquistare le chiavi della città corrompendo con una somma di denaro i guardiani che i modenesi avevano posto alla porta del castello. Nel 1307, poi, fu da loro costruita la Torre dei Bolognesi.

Alta 38,13 metri, è caratterizzata da mattoni a vista, poche e piccole finestre sormontate da archi a pieno sesto, una corona di merli guelfi e un tetto a capriate rifatto negli anni settanta. Attualmente è sede del Museo di Nonantola ma in passato fu adibita a carcere, magazzino e deposito sopraelevato dell'acquedotto comunale.