Ciclismo, Rachele Barbieri argento europeo nell'inseguimento a squadre

Dopo le ottime impressioni raccolte al Tour de France, Rachele Barbieri scende in pista con la maglia azzurra e taglia un importante traguardo agli Europei di Monaco di Baviera. L'atleta modenese, insieme alle compagne Vittoria Guazzini, Letizia Paternoster, Silvia Zanardi, coglie infatti l'argento nella categoria inseguimento a squadre.

Dopo aver battuto di un soffio in semifinale la Francia, il quartetto azzurro si è arreso in finale alle campionesse del mondo e olimpiche della Germania. Una sfida sulla carta già scritta, ma che una sorprendente Italia ha saputo tenere viva fino ai 200 metri finali, arrendendosi poi alle atlete di casa per soli 7 decimi con un tempo totale di 4’11”571.