Eccellenza, Terre di Castelli: grave infortunio per un attaccante

Ancora una tegola per Terre di Castelli 1907 che dopo Operato e Iori, perde anche un attaccante per un grave infortunio arrivato giovedì sera in allenamento. Si tratta di James Uhunamure, ma ancora non si conosce precisamente l’entità del problema, ma trattandosi di perone e malleolo le notizie potrebbero non essere buone. Il giocatore dopo l’infortunio è stato portato immediatamente all’ospedale di Baggiovara per i primi accertamenti.