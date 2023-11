Fiorano - CDR Mutina 0 - 3 | Biancorossi nei guai, gli orange dominano

Sconfitta pesante per il Fiorano che continua a navigare in pessime acque, a ridossa della zona retrocessione diretta, mentre la CDR vincendo in casa dei biancorossi consolida la sua posizione in zona play off rimanendo a più due dalla sesta, ovvero lo United Carpi.

Il match si mette subito bene per gli orange che al 17’ passano in vantaggio con la rete di Gualdi e prima della fine del primo tempo, al 38’, raddoppiano con Farina. Nella ripresa la CDR va a caccia del gol per chiudere la partita e lo trova al 58’ con Pilia, poi è solo gestione.