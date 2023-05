Modena, Tesser: "Sono nel calcio da tanti anni, non mi meraviglio di niente"

Mister Tesser è arrivato alla sua ultima danza col Modena e oggi in conferenza stampa non ne ha fatto troppo mistero: “Certe notizie non dovevano uscire ma ognuno si comporta come ritiene di doversi comportare. Non mi meraviglio di niente, sono nel calcio da tanti anni. Io ho lavorato bene in settimana coi ragazzi come ho sempre fatto. Ho parlato con la proprietà, parleremo ancora e vedremo come andrà a finire. Io ho grande stima per i Rivetti e accetterò le decisioni che verranno prese”.

“I miei rapporti con la società sono e saranno ottimi, abbiamo due anni di risultati e di guardarci negli occhi con il Presidente. Ci sono un paio di cose che potrei dire, ma non le dico. Io non sono di primo pelo e mi accorgo di quello che succede, attendo una comunicazione della società”.

Ha poi parlato della partita che chiuderà la stagione dei canarini: “Abbiamo qualche problemino in più rispetto al previsto: Ferrarini e Strizzolo non saranno convocati, ma anche Diaw e Silvestri hanno dei problemi. Gli altri stanno bene. Non ci siamo mai pianti addosso e andiamo avanti con i giocatori che abbiamo con la voglia di fare una grande partita, consapevoli che stiamo chiudendo una stagione davanti ai nostri tifosi”.

Sul legame che si è creato con la città ha aggiunto: “Ringrazio la famiglia Rivetti che mi ha dato l’opportunità di indossare la maglia del Modena, ho cercato di portarla nel miglior modo possibile e con professionalità, fuori e dentro il campo. Per me indossare la maglia è un fattore importante, mi sento parte di una comunità e cerco di trasmetterlo ai miei giocatori. Ho avuto la fortuna con tutti di prendere grandi soddisfazioni. I miei due anni a Modena, se finiscono, sono ricchi di soddisfazioni e poche delusioni, questo lo dicono i numeri. Con orgoglio ho portato la maglia”.