Sassuolo - Atalanta, probabili formazioni | Berardi ancora fuori, Tressoldi squalificato

E’ arrivato finalmente anche per i neroverdi il momento di cominciare a fare sul serio. Questa sera alle 18.30 andrà in scena al ‘Mapei Stadium’ Sassuolo-Atalanta, valida per la prima giornata di Serie A. Le incognite sono tante, ma anche la voglia di rimettersi in gioco.

QUI SASSUOLO - Con il dubbio Berardi ad attanagliare la calda l’estate neroverde, mister Dionisi si presenta con un 4-2-3-1 al cospetto dell’Atalanta, con due assenti sicuri, ovvero Alvarez e Tressoldi, quest’ultimo squalificato. In difesa spazio ai nuovi arrivati Viti e Vina, mentre in mediana ci saranno Lopez ed Henrique. Defrel, Bajrami e Laurientè saranno alle spalle di Pinamonti.

QUI ATALANTA - Uno squalificato anche per Gasperini, si tratta di Cambiaghi. Rimangono invece in dubbio Toloi, Hateboer, Palomino e Tourè. L’ex Scamacca dovrebbe partire dalla panchina, così come De Ketelaere. Il tandem d’attacco sarà formato da Zapata e Lookman, mentre in mediana ci saranno De Roon e Koopmeiners.

PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Viti, Vina; Lopez, Henrique; Defrel, Bajrami, Laurienté; Pinamonti.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Koopmeiners, Bakker; Pasalic; Zapata, Lookman.