Serie A femminile, Roma - Sassuolo 2 - 0 | Prima sconfitta per le neroverdi per mano dell'ex Pirone

Prima sconfitta per il Sassuolo femminile che nel match delle 12.30 ha subito due reti dalla Roma e ha perso la testa della classifica dove ora rimane in solitaria la Juventus. Sono le giallorosse a partire bene e a passare in vantaggio al 21’ quando l’ex neroverde Pirone incorna bene un angolo calciato da Andrassa e manda in rete. Al 30’ le padrone di casa vanno vicinissime al raddoppio con Bartoli che calcia bene ma trova la deviazione di Lemey. Il primo tempo si chiude quindi sull’1-0 in favore della Roma che ad inizio ripresa trova il raddoppio dopo averlo tanto cercato.

Al 48’ Glionna va al calciare una punizione e ancora Pirone approfitta di un errore difensivo neroverde per mettere il pallone nell’angolo dove Lemey non può arrivare. La prima vera occasione per il Sassuolo arriva al 61’ quando Parisi raccoglie un pallone perso da Swaby e calcia di prima, ma di pochissimo non trova la rete. Finisce così la trasferta romana delle ragazze di Piovani che arrivavano da sei vittorie consecutive.