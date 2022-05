Eccellenza, Castelvetro: nuovi arrivi e conferme agli ordini di Cattani

Nuovi arrivi e tante conferme in casa Castelvetro per la prossima stagione. Dalla Serie D, e già precisamente dal Forlì, è arrivato Roberto Battaglia che ha fatto esperienza anche nei settori giovanili di Modena e Sassuolo, oltre ad aver fatto anche cinque presenze nella nazionali giovanili. "Sono contento della fiducia da parte di tutta la società - ha detto il centrocampista centrale - anche da parte mia c'è voglia di riscattarmi dopo l'infortunio avuto. Ho tanta voglia di giocare per aiutare la squadra. Vogliamo fare un buon campionato, le aspettative sono alte perché la squadra è buona sia in campo che fuori. Il clima è sereno, ma le ambizioni alte. Spero di raggiungere sia i miei obiettivi che quelli della società. Forza Castelvetro!"

A rinforzare la difesa invece è arrivato Giacomo Massari, classe 1999, anche lui con un ricco passato nei settori giovanili di Modena e Cremonese e reduce dall’esperienza alla Folgore/Falciano. "Mi ha convinto il progetto ambizioso della società e la voglia di fare bene in una piazza importante - ha affermato Massari - nonché la figura di Diego Bartoli come direttore che già conoscevo che mi ha dato le giuste garanzie per affrontare un progetto insieme. Mi auguro di fare un campionato importante e di toglierci le soddisfazioni raggiungendo gli obiettivi che ci siamo posti".

Infine la società modenese, ha annunciato il rinnovo di tre punti fermi della squadra di mister Cattani, ovvero i difensori Zironi e Pacella e il centrocampista Ceccarelli. “Ho scelto di continuare il mio percorso nel Castelvetro, perché il progetto della società è ambizioso nel fare una grande stagione il prossimo anno - ha detto Zironi - l’ambiente che si è creato , dentro e fuori dal campo, ha contribuito a rendere la squadra unita per poter affrontare la nuova stagione al meglio. Personalmente ho molta fiducia nelle potenzialità di questa squadra e nella sua stessa crescita”.