Promozione, alla SanMichelese arriva il portiere Luigi Toni

Continua a organizzarsi per la prossima stagione in Promozione la SanMichelese che è retrocessa alla fine del campionato di Eccellenza senza passare dai play out per una questione di differenza reti con i parmensi del Felino (retrocessi a loro volta dopo gli spareggi giocati contro il Campagnola). L’ultimo colpo di mercato dei biancoverdi è stato messo a segno in porta dove è arrivato Luigi Toni, classe 1996, già in forza nel campionato di Promozione lo scorso anno, nel Girone C, con la maglia del Castelnuovo, salvo all’ultima giornata. Il giocatore ventiseienne è stato con i blues per tre anni collezionando 14 presenze nella prima stagione e nessuna nelle ultime due.